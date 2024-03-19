Розмови тривають, – Кулеба про хід діалогу з Угорщиною після зустрічі з Сійярто

У січні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зустрівся з Андрієм Єрмаком і Дмитром Кулебою, було обговорено низку важливих питань. Наразі очільник українського МЗС відповів, які зміни у відносинах між країнами відбулися після обговорень посадовців.

Під час онлайн-брифінгу з представниками іноземних ЗМІ глава МЗС Дмитро Кулеба відповів, чи змінилися відносини між Україною та Угорщиною після його зустрічі з Сіярто. За його словами, діалог з приводу проблемних питань двосторонніх відносин продовжується, інформує 24 Канал.

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Зробили багато для нормалізації відносин

Дмитро Кулеба повідомив, що наразі жодних зустрічей із міністром закордонних справ Угорщини він не планує.

Ми розмовляємо, ми знаємо один одного деякий час, ми обидва зробили багато для нормалізації відносин між Україною та Угорщиною,

– сказав він.

Зокрема, глава МЗС України згадав їхню зустріч в Ужгороді наприкінці січня. Як зазначив Кулеба, тоді було запущено двосторонній трек для вирішення найбільш проблемних питань у відносинах між країнами.

Дмитро Кулеба наголосив, що розмови між політиками тривають. За його словами, Петер представляє Угорщину, а він та голова Офісу президента Андрій Єрмак – Україну.

"Наша позиція проста – ми хочемо розв'язати двосторонні проблеми на двосторонній основі. Ми віддані цій меті й ми робимо кроки вперед", – наголосив Кулеба.

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