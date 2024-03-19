Разговоры продолжаются, – Кулеба о ходе диалога с Венгрией после встречи с Сийярто
В январе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто встретился с Андреем Ермаком и Дмитрием Кулебой, был обсужден ряд важных вопросов. Сейчас глава украинского МИД ответил, какие изменения в отношениях между странами произошли после обсуждений чиновников.
Во время онлайн-брифинга с представителями иностранных СМИ глава МИД Дмитрий Кулеба ответил, изменились ли отношения между Украиной и Венгрией после его встречи с Сийярто. По его словам, диалог по поводу проблемных вопросов двусторонних отношений продолжается, информирует 24 Канал.
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Сделали много для нормализации отношений
Дмитрий Кулеба сообщил, что пока никаких встреч с министром иностранных дел Венгрии он не планирует.
Мы разговариваем, мы знаем друг друга некоторое время, мы оба сделали много для нормализации отношений между Украиной и Венгрией,
– сказал он.
В частности, глава МИД Украины вспомнил их встречу в Ужгороде в конце января. Как отметил Кулеба, тогда был запущен двусторонний трек для решения наиболее проблемных вопросов в отношениях между странами.
Дмитрий Кулеба отметил, что разговоры между политиками продолжаются. По его словам, Петер представляет Венгрию, а он и глава Офиса президента Андрей Ермак – Украину.
"Наша позиция проста – мы хотим решить двусторонние проблемы на двусторонней основе. Мы преданы этой цели и мы делаем шаги вперед", – подчеркнул Кулеба.
Позиция Венгрии по Украине: последние новости
- Государственный секретарь Венгрии, ответственный за политику безопасности, Петер Штарай 19 марта заявил, что Украина должна выполнить требования Будапешта относительно нацменьшинств, чтобы те одобрили рамку для переговоров и дали "зеленый свет" на проведение первой межправительственной конференции.
- По словам Штарая, Будапешт будет поддерживать процесс расширения, однако их суждения будут базироваться на индивидуальных показателях. Венгрия хочет открыть разделы для переговоров с Сербией, Албанией и Северной Македонией и закрыть некоторые разделы с Черногорией.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский приветствовал решение Совета ЕС выделить 5 миллиардов евро на военную помощь для Украины в рамках Европейского фонда мира. В то же время Будапешт до сих пор блокирует восьмой военный транш для Украины.
- В частности, по данным СМИ, Будапешт разослал документ странам Евросоюза, где выражает претензии к Украине относительно положения венгерского национального меньшинства. Требования касаются свободного использования языка и политического представительства.