Во время онлайн-брифинга с представителями иностранных СМИ глава МИД Дмитрий Кулеба ответил, изменились ли отношения между Украиной и Венгрией после его встречи с Сийярто. По его словам, диалог по поводу проблемных вопросов двусторонних отношений продолжается, информирует 24 Канал.

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Сделали много для нормализации отношений

Дмитрий Кулеба сообщил, что пока никаких встреч с министром иностранных дел Венгрии он не планирует.

Мы разговариваем, мы знаем друг друга некоторое время, мы оба сделали много для нормализации отношений между Украиной и Венгрией,

– сказал он.

В частности, глава МИД Украины вспомнил их встречу в Ужгороде в конце января. Как отметил Кулеба, тогда был запущен двусторонний трек для решения наиболее проблемных вопросов в отношениях между странами.

Дмитрий Кулеба отметил, что разговоры между политиками продолжаются. По его словам, Петер представляет Венгрию, а он и глава Офиса президента Андрей Ермак – Украину.

"Наша позиция проста – мы хотим решить двусторонние проблемы на двусторонней основе. Мы преданы этой цели и мы делаем шаги вперед", – подчеркнул Кулеба.

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