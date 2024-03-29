Британія не воювала б окремо: військовий оглядач пояснив позицію країн НАТО щодо війни в Україні

Франція запустила дискусію щодо можливого відправлення військ деяких країн НАТО до України. Не варто сподіватися, що вони перебуватимуть саме на фронті. А загалом потрібно дочекатися конкретних рішень.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Давид Шарп, прокоментувавши також матеріал видання The Telegraph, де стверджують, що британські війська не змогли б воювати з Росією довше, ніж 2 місяці.

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Тут важливо усвідомити, що це абсолютно гіпотетичний варіант. Велика Британія та Росія не мають спільних кордонів. Тому Британія не воюватиме окремо. Цей матеріал був закликом, аби Британія звернула більшу увагу на посилення власного війська.

Чи можуть війська НАТО зайти в Україну

Як наголосив Шарп, Франція зараз всього запустила дискусію щодо можливого відправлення військ до України. Позиції тут є різні. До прикладу, Німеччина навряд чи на це погодиться. Адже там насамперед орієнтуються на обережність.

Варто розуміти, що країни НАТО, попри блок, мають власну політику і можуть діяти на свій страх і ризик в різних точках землі. Та ж Франція, на відміну від Німеччини, регулярно проводить операції в Африці. Але це не означає, якщо на французький контингент в Малі нападуть якісь бойовики, то це буде атака на країну НАТО і привід до застосування 5 статті. Якби напали на країну НАТО в Європі – це одне. А якщо хтось діє в іншому регіоні – це інше,

– зазначив Шарп.

Тому, якби відбулася ситуація, що якийсь іноземний контингент потрапив би під обстріл Росії в Україні, то це не була б безперечна активація 5 статті НАТО.

Також з приводу відправлення військ. У Франції заявили, що йдеться не про участь у бойових діях. Це все може розглядатися як допомога Україні не на полі бою. Інструктаж; перебирання функцій, які стосуються ремонту, логістики тощо. Можна ще щось придумати. Але тут варто не гадати, а просто дочекатися конкретних дій,

– зазначив Шарп.

Відправлення військ НАТО до України: коротко