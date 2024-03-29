Британия не воевала бы отдельно: военный обозреватель объяснил позицию стран НАТО по войне в Украине

Франция запустила дискуссию относительно возможной отправки войск некоторых стран НАТО в Украину. Не стоит надеяться, что они будут находиться именно на фронте. А в целом нужно дождаться конкретных решений.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Давид Шарп, прокомментировав также материал издания The Telegraph, где утверждают, что британские войска не смогли бы воевать с Россией дольше, чем 2 месяца.

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Здесь важно осознать, что это абсолютно гипотетический вариант. Великобритания и Россия не имеют общих границ. Поэтому Британия не будет воевать отдельно. Этот материал был призывом, чтобы Великобритания обратила большее внимание на усиление собственного войска.

Могут ли войска НАТО зайти в Украину

Как отметил Шарп, Франция сейчас всего лишь запустила дискуссию о возможной отправке войск в Украину. Позиции здесь есть разные. К примеру, Германия вряд ли на это согласится. Ведь там прежде всего ориентируются на осторожность.

Стоит понимать, что страны НАТО, несмотря на блок, имеют собственную политику и могут действовать на свой страх и риск в разных точках земли. Та же Франция, в отличие от Германии, регулярно проводит операции в Африке. Но это не значит, если на французский контингент в Мали нападут какие-то боевики, то это будет атака на страну НАТО и повод к применению 5 статьи. Если бы напали на страну НАТО в Европе – это одно. А если кто-то действует в другом регионе – это другое,

– отметил Шарп.

Поэтому, если бы произошла ситуация, что какой-то иностранный контингент попал бы под обстрел России в Украине, то это не была бы бесспорная активация 5 статьи НАТО.

Также по поводу отправки войск. Во Франции заявили, что речь идет не об участии в боевых действиях. Это все может рассматриваться как помощь Украине не на поле боя. Инструктаж; перебор функций, касающихся ремонта, логистики и тому подобное. Можно еще что-то придумать. Но здесь стоит не гадать, а просто дождаться конкретных действий,

– отметил Шарп.

Отправка войск НАТО в Украину: коротко