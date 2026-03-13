Укр Рус
13 березня, 13:13
ВЛК перед бронюванням: юрист пояснив, чи треба йти до ТЦК для оновлення

Дарія Черниш
Основні тези
  • Бронювання для військовозобов'язаних в Україні можна поновити електронно через портал Дія без необхідності відвідування ТЦК.
  • Якщо чоловік перебуває на військовому обліку та працює на критично важливому підприємстві, процедура бронювання відбувається автоматично протягом 72 годин.

В Україні триває загальна мобілізація, але певні категорії чоловіків мають право на відстрочку. У деяких випадках військовозобов'язаним не потрібно йти до ТЦК для оновлення ВЛК перед бронюванням.

Про це повідомив юрист Владислав Дерій.

У якому випадку не треба йти до ТЦК?

За словами Дерія, більшість бронювань наразі відбувається електронно через портал Дія. Автоматичне переведення на спеціальний військовий облік відбувається протягом 72 годин з моменту формування списку у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Так процедура проходить, якщо чоловік перебуває на військовому обліку, працює у держустанові або на критично важливому підприємстві. А також, якщо уточнив персональні дані та не є у розшуку.

Тобто, якщо через пів року Ви працюватимете на критичному підприємстві та в Резерв+ не буде розшуку, то Вас повинні забронювати незалежно від того пройдена ВЛК чи ні,
– навів приклад юрист.

Дерій додав, що коли прийде час бронювання, тоді:

  • дані про аспірантуру зникають з Резерв+,
  • роботодавець подає інформацію через портал Дія,
  • протягом 72 годин приходить сповіщення про бронювання.

Водночас обов'язку проходити ВЛК чи йти до Центру комплектування немає, запевнив фахівець.

Мобілізація в Україні: останні заяви

  • У Верховній Раді днями зареєстрували законопроєкт щодо заборони ТЦК силою мобілізовувати людей. Зокрема, він встановлює чіткі правила вручення повісток, забороняє адміністративне затримання без протоколу чи постанови.

  • До слова, юристи пояснювали, що аспіранти з відстрочкою не зобов'язані щороку проходити ВЛК. Проте ТЦК може направити на Комісію за певних обставин.