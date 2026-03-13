ВЛК перед бронюванням: юрист пояснив, чи треба йти до ТЦК для оновлення

В Україні триває загальна мобілізація, але певні категорії чоловіків мають право на відстрочку. У деяких випадках військовозобов'язаним не потрібно йти до ТЦК для оновлення ВЛК перед бронюванням.

Про це повідомив юрист Владислав Дерій.

У якому випадку не треба йти до ТЦК?

За словами Дерія, більшість бронювань наразі відбувається електронно через портал Дія. Автоматичне переведення на спеціальний військовий облік відбувається протягом 72 годин з моменту формування списку у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Так процедура проходить, якщо чоловік перебуває на військовому обліку, працює у держустанові або на критично важливому підприємстві. А також, якщо уточнив персональні дані та не є у розшуку.

Тобто, якщо через пів року Ви працюватимете на критичному підприємстві та в Резерв+ не буде розшуку, то Вас повинні забронювати незалежно від того пройдена ВЛК чи ні,

– навів приклад юрист.

Дерій додав, що коли прийде час бронювання, тоді:

дані про аспірантуру зникають з Резерв+,

роботодавець подає інформацію через портал Дія,

протягом 72 годин приходить сповіщення про бронювання.

Водночас обов'язку проходити ВЛК чи йти до Центру комплектування немає, запевнив фахівець.

