Куди треба звертатися, якщо в Резерв+ автоматично не продовжили відстрочку після 1 листопада

Певні категорії громадян мають право на відстрочку від мобілізації під час воєнного стану. У більшості чоловіків її продовжили автоматично, але не у всіх. Адвокати пояснюють, як треба діяти, якщо цього не відбулося.

Продовжити відстрочку можна, звернувшись особисто з відповідною заявою. Про це пише 24 Канал з посиланням на слова адвокатки Дар'ї Тарасенко в ефірі "Українського Радіо".

Як відновити право на відстрочку?

Якщо людина має право на відстрочку від мобілізації, а її не продовжили автоматично після 1 листопада, то варто звернутися в Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). Там фахівці опрацюють звернення та юридично оформлять відстрочку знову.

Чоловіки, яким відстрочку не продовжили мають звернутися до ЦНАПу якомога раніше. Також із відповідною заявою повинні прийти люди, які ніколи не оформлювали відстрочку, але мають на неї право й зараз роблять це вперше.

Вони так само звертаються до ЦНАПу з повним пакетом документів,

– зауважила Дар'я Тарасенко.

Варто зазначити! Якщо раніше до ТЦК подавалася ще й затверджена заява, то зараз до ЦНАПу подаються лише документи. Дані вносяться в програму, яка самостійно сформує відповідну заяву. Потім весь цей пакет передадуть до ТЦК для розгляду.

Громадянин також повинен мати підтвердження про те, що він подав документи на отримання відстрочки. Адже, як каже експертка, в час, коли справу розглядають, мобілізувати кандидата на відстрочку не можна. Підтвердження захищатиме вас від неправомірної мобілізації до того, як комісія ухвалить рішення.

Так адміністратор ЦНАПу зобов'язаний надати опис прийнятих документів з печаткою та підписом повноважної особи. Цей документ є підтвердженням, що заяву на відстрочку прийнято.

До слова, комісія ТЦК розглядає заяву на отримання відстрочки не більше, ніж два тижні.

Що варто знати про відстрочку від мобілізації та бронювання?