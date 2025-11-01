Відстрочка для батьків, які самостійно виховують дитину: чи можна оформити у "Резерв+"
- Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, можуть оформити відстрочку від мобілізації через застосунок "Резерв+".
- Процес автоматизований, але вимагає актуальної інформації в ДРАЦС.
В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. У зв'язку з цим призову підлягають усі військовозобов'язані чоловіки.
Однак деякі з них можуть оформити відстрочку від мобілізації. У пресслужбі Міноборони розповіли, чи можна оформити відстрочку у застосунку "Резерв+" батькам, які виховують дитину самостійно, передає 24 Канал.
Дивіться також Відстрочки по-новому: чи можуть мобілізувати, доки я подаю документи
Чи доступне оформлення відстрочки у "Резерв+" для батьків, які самостійно виховують дитину?
У Міноборони повідомили, що в мобільному застосунку "Резерв+" нещодавно з'явилася відстрочка для батьків, які самостійно виховують дитину. Тепер батьки та матері, які самостійно виховують дитину до 18 років, якщо інший із батьків помер чи втратив батьківські права можуть отримати відстрочку онлайн.
Для цього необхідно подати запит у застосунку "Резерв+". Система перевірить наявність підстав у державних реєстрах. У разі підтвердження відстрочка надається автоматично, а інформація про це з’являється в електронному військовому документі.
У Міноборони додали, що процес повністю автоматизований. Зазвичай він триває від кількох хвилин до кількох годин і не потребує збору довідок.
Однак для отримання цього типу відстрочки у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян (ДРАЦС) має бути актуальна інформація про дитину, а також про смерть чи втрату батьківських прав іншого з батьків. Якщо ці дані відсутні, необхідно звернутися з відповідними документами до будь-якого зручного відділу ДРАЦС.
Відстрочка від мобілізації: що варто знати?
З 1 листопада 2025 року відстрочки від мобілізації можна буде оформлювати лише через застосунок "Резерв+" або у ЦНАП, а не через ТЦК. Окрім цього, паперова довідка про відстрочку замінюється на електронний документ з QR-кодом.
В Україні відстрочка від мобілізації доступна студентам, особам з інвалідністю або тим, хто визнаний непридатним за висновком ВЛК, батькам трьох і більше неповнолітніх дітей, громадянам, які здійснюють догляд за хворими батьками тощо.