Відтермінування мобілізації: хто втратить право на відстрочку у 2026 році

Згідно з реформою, проведеною в листопаді 2025 року, відтермінування від мобілізації оформлюється через застосунок Резерв+. Отримати відстрочку можна також у центрі адмінпослуг, а її статус буде продовжуватися автоматично.

Про те, якими будуть правила отримання відтермінування від мобілізації з 1 січня 2026 року та хто може втратити право на відстрочку розповідає 24 Канал із посиланням на УНІАН.

Як буде з отриманням відстрочки у 2026 році?

Перелік підстав для звільнення від призову визначений статтею 23 Закону України №3543, і станом на зараз немає жодних підтверджень, що у 2026 році до нього внесуть зміни.

Очікується, що вже у січні норми залишаться без коригувань. Так, серед осіб, яких не призивають і надалі будуть працівники з офіційною бронею. Таку бронь отримують співробітники підприємств і установ критичної інфраструктури, які відповідають встановленим вимогам, зокрема щодо рівня заробітної плати.

Звільнення або відстрочка за станом здоров'я передбачені для людей з інвалідністю незалежно від групи, а також для чоловіків із серйозними захворюваннями, яких військово-лікарська комісія визнала непридатними до служби.

Окремо закон передбачає відстрочку з огляду на сімейні обставини для багатодітних батьків, прийомних і самотніх батьків, а також для чоловіків, які виховують дитину з інвалідністю.

Не підлягають мобілізації також громадяни, які перебували в полоні, або ті, чиї близькі родичі загинули, зникли безвісти внаслідок бойових дій чи були посмертно відзначені званням Героя України. Відстрочку можуть надати й чоловікам, які здійснюють постійний догляд за батьками, дружиною чи іншими родичами з інвалідністю, але лише за умови, що немає інших близьких осіб, здатних забезпечити такий догляд.

Студенти нині також мають право на відстрочку незалежно від віку, проте тільки у разі здобуття першої послідовної вищої освіти на денній або дуальній формі навчання.

Крім того, законом звільнені від мобілізації окремі категорії посадовців. Йдеться про депутатів, суддів, дипломатів, деяких держслужбовців та чиновників.

Водночас важливо розрізняти право на відстрочку і можливість виїзду за кордон. Так, наприклад, студентів не мобілізують без їхньої згоди, але це не означає автоматичний дозвіл на перетин кордону.

З початку 2026 року процедура оформлення відстрочки має спроститися. У новому році чоловікам більше не потрібно буде особисто відвідувати ТЦК із пакетом документів, адже подати заявку можна через застосунок Резерв+.

Система автоматично звірить дані з реєстром "Оберіг" і, за наявності законних підстав, оформить відстрочку онлайн. Тим, у кого немає смартфона або чиї документи не внесені до електронних баз, слід звертатися до ЦНАПу з необхідними паперами. Після цього інформацію передадуть до ТЦК, де протягом семи днів ухвалять рішення.

Після надання відстрочки її статус можна переглядати в Резерв+, завантажити електронний документ або роздрукувати. Відстрочка зазвичай діє шість місяців і для більшості категорій продовжується автоматично, а у разі затримки радять оперативно звертатися до ЦНАПу.

Хто може втратити право на відстрочку?

Це може стосуватися чоловіків, які подали неповний пакет документів, надали неправдиві чи фальшиві довідки.

Студентам не надають відстрочку, якщо вони здобувають другу або наступну освіту. Особи, яких раніше визнали непридатними за станом здоров'я, можуть бути повторно визнані придатними у разі покращення самопочуття за результатами медкомісії.

Багатодітним, самотнім чи прийомним батькам також можуть відмовити у відстрочці, якщо є заборгованість зі сплати аліментів або якщо дитина досягла повноліття.

Виняток становлять родини, де повнолітні діти мають інвалідність першої чи другої групи й перебувають на утриманні батька. Крім того, відстрочку не надають батькові двох дітей у разі, якщо дружина вагітна третьою дитиною.

