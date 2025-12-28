Отсрочка мобилизации: кто потеряет право на отсрочку в 2026 году

Согласно реформе, проведенной в ноябре 2025 года, отсрочка от мобилизации оформляется через приложение Резерв+. Получить отсрочку можно также в центре админуслуг, а ее статус будет продлеваться автоматически.

О том, какими будут правила получения отсрочки от мобилизации с 1 января 2026 года и кто может потерять право на отсрочку рассказывает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

Как будет с получением отсрочки в 2026 году?

Перечень оснований для освобождения от призыва определен статьей 23 Закона Украины №3543, и по состоянию на сейчас нет никаких подтверждений, что в 2026 году в него внесут изменения.

Ожидается, что уже в январе нормы останутся без корректировок. Так, среди лиц, которых не призывают и в дальнейшем будут работники с официальной броней. Такую бронь получают сотрудники предприятий и учреждений критической инфраструктуры, которые соответствуют установленным требованиям, в частности по уровню заработной платы.

Освобождение или отсрочка по состоянию здоровья предусмотрены для людей с инвалидностью независимо от группы, а также для мужчин с серьезными заболеваниями, которых военно-врачебная комиссия признала непригодными к службе.

Отдельно закон предусматривает отсрочку учитывая семейные обстоятельства для многодетных родителей, приемных и одиноких родителей, а также для мужчин, которые воспитывают ребенка с инвалидностью.

Не подлежат мобилизации также граждане, которые находились в плену, или те, чьи близкие родственники погибли, пропали без вести в результате боевых действий или были посмертно отмечены званием Героя Украины. Отсрочку могут предоставить и мужчинам, которые осуществляют постоянный уход за родителями, женой или другими родственниками с инвалидностью, но только при условии, что нет других близких лиц, способных обеспечить такой уход.

Студенты сейчас также имеют право на отсрочку независимо от возраста, однако только в случае получения первого последовательного высшего образования на дневной или дуальной форме обучения.

Кроме того, законом освобождены от мобилизации отдельные категории должностных лиц. Речь идет о депутатах, судьях, дипломатах, некоторых госслужащих и чиновниках.

В то же время важно различать право на отсрочку и возможность выезда за границу. Так, например, студентов не мобилизуют без их согласия, но это не означает автоматическое разрешение на пересечение границы.

С начала 2026 года процедура оформления отсрочки должна упроститься. В новом году мужчинам больше не нужно будет лично посещать ТЦК с пакетом документов, ведь подать заявку можно через приложение Резерв+.

Система автоматически сверит данные с реестром "Оберіг" и, при наличии законных оснований, оформит отсрочку онлайн. Тем, у кого нет смартфона или чьи документы не внесены в электронные базы, следует обращаться в ЦНАП с необходимыми бумагами. После этого информацию передадут в ТЦК, где в течение семи дней примут решение.

После предоставления отсрочки ее статус можно просматривать в Резерв+, скачать электронный документ или распечатать. Отсрочка обычно действует шесть месяцев и для большинства категорий продолжается автоматически, а в случае задержки советуют оперативно обращаться в ЦНАП.

Кто может потерять право на отсрочку?

Это может касаться мужчин, которые подали неполный пакет документов, предоставили ложные или фальшивые справки.

Студентам не предоставляют отсрочку, если они получают второе или следующее образование. Лица, которых ранее признали непригодными по состоянию здоровья, могут быть повторно признаны годными в случае улучшения самочувствия по результатам медкомиссии.

Многодетным, одиноким или приемным родителям также могут отказать в отсрочке, если есть задолженность по уплате алиментов или если ребенок достиг совершеннолетия.

Исключение составляют семьи, где совершеннолетние дети имеют инвалидность первой или второй группы и находятся на содержании отца. Кроме того, отсрочку не предоставляют отцу двоих детей в случае, если жена беременна третьим ребенком.

Чего ждать от мобилизации в 2026 году?