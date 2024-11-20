Які об’єкти в Росії насамперед можна атакувати ракетами ATACMS

Україна отримала дозвіл використовувати далекобійне озброєння по Росії. Зокрема мовиться про ракети ATACMS для яких вже нарахували понад 200 цілей.

Варто розуміти, що надання дозволу – не панацея і швидких результатів не буде. Таку думку 24 Каналу висловив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, зауваживши, що ця тактична зброя має допомогти нам досягти стратегічних цілей.

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Які об'єкти можуть уразити ATACMS

Україна трохи зекономила ці засоби, адже остання атака, яку ми проводили з використанням ATACMS, – це операція Dragonfly у жовтні 2023 року. Тоді вдалося ефективно уразити склади з боєприпасами, авіаційну техніку на аеродромах в окупованих Бердянську та Луганську.

Щодо потенційних цілей, то Україні потрібно "зачищати" 300-кілометрову зону поблизу кордону та зменшити тиск на наше угрупування на Курщині. Підраховано, що на цій ділянці є приблизно 184 різноманітних об'єктів: штаби, командні пункти, склади боєприпасів і серед них до 20 аеродромів, з яких злітає тактична авіація. З її допомогою ворог тероризує лінію фронту і прифронтові території керованими авіаційними бомбами.

Але не треба плутати зі стратегічною авіацією, літаками Ту, які дійсно перебувають далі від цієї зони. Вони здійснюють ракетно-бомбові удари балістичною, аеробалістичною зброєю і крилатими ракетами,

– пояснив Дмитро Жмайло.

Крім цього, влітку 2024 року міністр оборони Рустем Умєров передавав нашим партнерам список потенційних цілей, щодо яких ми хочемо використати ATACMS. Їх було понад 250, тому цілей і роботи для зброї точно вистачить. Головне, щоб була підтримка наших західних партнерів, зокрема швидка реакція Лондона й Парижа щодо можливості застосування Україною ракет Storm Shadow / SCALP EG.

"Це ракети повітряного базування, для яких ми використовуємо ще наші радянські МіГ-29 і Су-27. Наприклад, літаки Mirage, які ми очікуємо, є носіями цієї зброї. Тому президент Зеленський влучно зауважив, що ракети скажуть самі за себе, – підсумував Дмитро Жмайло.