Какие объекты в России в первую очередь можно атаковать ракетами ATACMS

Украина получила разрешение использовать дальнобойное вооружение по России. В частности говорится о ракетах ATACMS для которых уже насчитали более 200 целей.

Следует понимать, что предоставление разрешения – не панацея и быстрых результатов не будет. Такое мнение 24 Каналу высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, отметив, что это тактическое оружие должно помочь нам достичь стратегических целей.

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Какие объекты могут поразить ATACMS

Украина немного сэкономила эти средства, ведь последняя атака, которую мы проводили с использованием ATACMS, – это операция Dragonfly в октябре 2023 года. Тогда удалось эффективно поразить склады с боеприпасами, авиационную технику на аэродромах в оккупированных Бердянске и Луганске.

Что касается потенциальных целей, то Украине нужно "зачищать" 300-километровую зону вблизи границы и уменьшить давление на нашу группировку на Курщине. Подсчитано, что на этом участке есть примерно 184 различных объектов: штабы, командные пункты, склады боеприпасов и среди них до 20 аэродромов, с которых взлетает тактическая авиация. С ее помощью враг терроризирует линию фронта и прифронтовые территории управляемыми авиационными бомбами.

Но не надо путать со стратегической авиацией, самолетами Ту, которые действительно находятся дальше от этой зоны. Они осуществляют ракетно-бомбовые удары баллистическим, аэробаллистическим оружием и крылатыми ракетами,

– объяснил Дмитрий Жмайло.

Кроме этого, летом 2024 года министр обороны Рустем Умеров передавал нашим партнерам список потенциальных целей, по которым мы хотим использовать ATACMS. Их было более 250, поэтому целей и работы для оружия точно хватит. Главное, чтобы была поддержка наших западных партнеров, в частности быстрая реакция Лондона и Парижа относительно возможности применения Украиной ракет Storm Shadow / SCALP EG.

"Это ракеты воздушного базирования, для которых мы используем еще наши советские МиГ-29 и Су-27. Например, самолеты Mirage, которые мы ожидаем, являются носителями этого оружия. Поэтому президент Зеленский метко заметил, что ракеты скажут сами за себя, – подытожил Дмитрий Жмайло.