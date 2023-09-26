Дуже багато суперечностей: чи можливо провести реформи в Україні під час війни

США передали Україні перелік реформ, які вона має виконати, щоб продовжувати отримувати допомогу від партнерів. Думки з цього приводу розділились: хтось тішиться, що нарешті відповідні закони будуть ухвалені, а інші обурюються тим, що нам під час війни ставлять умови.

Політолог Андрій Вігірінський сказав 24 Каналу, що США та Євросоюз ймовірно не припинять фінансову підтримку України та військову допомогу у разі затримання реалізації цих реформ.

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Постачання зброї, на думку політолога, буде здійснюватись незалежно від того, чи виконуватиметься план, окреслений США для України.

Адже відсутність зброї в нашій країні – це зміна стратегічних планів наших партнерів щодо очікуваних результатів війни. Один з результатів – недопустимість отримання повноцінної перемоги у війні Владіміром Путіним.

Іншого середовища існування Україна не має

Водночас звучить риторика, що, мовляв, розмір допомоги Україні може зменшитись через те, що наші союзники вважають – українська економіка має якимось чином відновлюватись.

І вони прив'язують пункти, виконання яких є обов'язковими, до питання участі західного приватного капіталу у формуванні бізнес-кластерів або підприємницької активності в Україні.

Зараз Україна залучає інвесторів, які мають фінансувати відновлення нашої країни після війни.

А нам говорять, якщо маєте плани щодо відновлення комерційної діяльності в Україні, створіть для цього умови. І тут є над чим обурюватись, адже можна припустити втручання у питання, які стосуються безпосередньо компетенції влади всередині самої країни. І виникає дуже багато суперечностей,

– зазначив Вігірінський.

Однак іншого середовища існування Україна не має. І апелювати до іншого центру, який зайде до нашої країни з інвестиціями не варто, тому що Україна перебуває у стані війни.

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Боротьба протилежностей

Все, що ми можна зробити у цій ситуації, якщо держава на це наважиться, – кредитувати власний бізнес, щоб він мав можливість формувати кластери виробництва.

Проте українські суспільні настрої будуть налаштовані на те, що "український бізнес є зло, тому що там усі – олігархи". І якщо почнуть видавати кредити великим українським компаніям, люди скажуть, що "олігархи домовились",

– підкреслив політолог.

Також у низці ЗМІ буде "підігріватися" наратив, що через не прийняття реформ Україна не отримає озброєння від партнерів.

"Зараз на широкий загал виходять тезиси, що Україні "не можна прогинатися". А з іншого боку – прогнутися потрібно. Так і живемо у постійній боротьбі протилежностей, які дивним чином уживаються", – зазначив Андрій Вігірінський.

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