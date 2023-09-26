Михайло Подоляк в ефірі телемарафону наголосив, що Україна прагматично та раціонально ставиться до будь-яких пропозицій від партнерів. Список від США – пропозиція, не ультиматум, інформує 24 Канал.

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Такі пропозиції лунають тому, що війна вимагає реформ. Зокрема, щодо оборонної промисловості.

Наші партнери говорять так: дивіться, якщо Росія спроможна частку своїх ресурсів інвестувати в продовження війни і навіть, якщо Росія програє, потрібно, щоб Україна виглядала інакше, то ми повинні розуміти свої стратегічні пріоритети. Тобто і ми, і партнери маємо розуміти, куди інвестувати гроші,

– наголосив Подоляк.

Він додав, що більшість пунктів, наявних у списку реформ від США – реалістичні.

США надіслали Україні список реформ – головне

У Штатах Україні передали перелік пріоритетних реформ, які необхідно якнайшвидше реалізувати для інтеграції в Європу. Метою такого рішення є "визначення пріоритетів і консолідація кроків" щодо реформування. Їх робитиме Україна та ключові зацікавлені особи.