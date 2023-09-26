Про це заявив старший речник Єврокомісії Ерік Мамер, інформує кореспондентка 24 Каналу з Брюсселю.
До теми США підтвердили, що передали Україні список реформ для отримання військової допомоги
Втім, у Брюсселі наголосили, що Євросоюз продовжує надавати підтримку Україні, а це не вимагає якихось умов.
Ми вже затвердили допомогу Україні на 2023 рік. Ми надсилаємо Україні 1,5 мільярда євро щомісяця для того, щоб підтримувати українську державу в робочому стані. І це не пов'язано з будь-якими конкретними умовами,
– сказав речник Ерік Мамер.
Однак у Єврокомісії нагадали про сім рекомендацій, які Україна має виконати аби розпочати переговори про вступ.
Зазначимо, сьогодні в Брюсселі відбувається засідання Координаційної платформи донорів для підтримки відбудови України. З Вашингтону прибула новопризначена спецпредставниця з питань відбудови України Пенні Пріцкер, а з Києва – віцепрем'єр з питань відновлення Олександр Кубраков.
На сайті посольства США в Україні підтвердили, що запропонували Києву перелік пріоритетних реформ для обговорення під час багатосторонньої зустрічі в Брюсселі.
В Єврокомісії зазначили, що під час Координаційної платформи донорів партнери обговорять фінансові потреби України в короткостроковій, а також довгостроковій перспективі. Також у Брюсселі очікують, що Україна надасть оновлену інформацію про те, на якому етапі перебуває з точки зору потреб в інвестиціях та реформах.
Що цьому передувало
- Напередодні повідомлялося, що Білий дім розіслав листа з пунктами, які має виконати Україна. Перелік реформ для надання військової допомоги також отримали й в Офісі Президента.
- У документі йдеться про зміни, які мають бути впроваджені в різних секторах. На це відводять різні часові відрізки. Реформи розділені на різні етапи від 0 – 3 місяців, 3 – 6 місяців, один рік і 18 місяців.
- 26 вересня у США підтвердили, що дійсно передали Україні перелік пріоритетних реформ для інтеграції в Європу. Метою цих зусиль є "визначення пріоритетів і консолідація кроків" з реформування разом з Україною і ключовими зацікавленими сторонами.