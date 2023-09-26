Про це заявив старший речник Єврокомісії Ерік Мамер, інформує кореспондентка 24 Каналу з Брюсселю.

До теми США підтвердили, що передали Україні список реформ для отримання військової допомоги

Втім, у Брюсселі наголосили, що Євросоюз продовжує надавати підтримку Україні, а це не вимагає якихось умов.

Ми вже затвердили допомогу Україні на 2023 рік. Ми надсилаємо Україні 1,5 мільярда євро щомісяця для того, щоб підтримувати українську державу в робочому стані. І це не пов'язано з будь-якими конкретними умовами,

– сказав речник Ерік Мамер.

Однак у Єврокомісії нагадали про сім рекомендацій, які Україна має виконати аби розпочати переговори про вступ.

Зазначимо, сьогодні в Брюсселі відбувається засідання Координаційної платформи донорів для підтримки відбудови України. З Вашингтону прибула новопризначена спецпредставниця з питань відбудови України Пенні Пріцкер, а з Києва – віцепрем'єр з питань відновлення Олександр Кубраков.

На сайті посольства США в Україні підтвердили, що запропонували Києву перелік пріоритетних реформ для обговорення під час багатосторонньої зустрічі в Брюсселі.

В Єврокомісії зазначили, що під час Координаційної платформи донорів партнери обговорять фінансові потреби України в короткостроковій, а також довгостроковій перспективі. Також у Брюсселі очікують, що Україна надасть оновлену інформацію про те, на якому етапі перебуває з точки зору потреб в інвестиціях та реформах.

Що цьому передувало