Об этом заявил старший спикер Еврокомиссии Эрик Мамер, информирует корреспондентка 24 Канала из Брюсселя.
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Впрочем, в Брюсселе подчеркнули, что Евросоюз продолжает оказывать поддержку Украине, а это не требует каких-либо условий.
Мы уже утвердили помощь Украине на 2023 год. Мы присылаем Украине 1,5 миллиарда евро ежемесячно для того, чтобы поддерживать украинское государство в рабочем состоянии. И это не связано с какими-либо конкретными условиями,
– сказал спикер Эрик Мамер.
Однако в Еврокомиссии напомнили о семи рекомендациях, которые Украина должна выполнить, чтобы начать переговоры о вступлении.
Отметим, сегодня в Брюсселе проходит заседание Координационной платформы доноров для поддержки восстановления Украины. Из Вашингтона прибыла новоназначенная спецпредставительница по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер, а из Киева – вице-премьер по вопросам восстановления Александр Кубраков.
На сайте посольства США в Украине подтвердили, что предложили Киеву список приоритетных реформ для обсуждения во время многосторонней встречи в Брюсселе.
В Еврокомиссии отметили, что во время Координационной платформы доноров партнеры обсудят финансовые потребности Украины в краткосрочной, а также долгосрочной перспективе. Также в Брюсселе ожидают, что Украина предоставит обновленную информацию о том, на каком этапе находится с точки зрения потребностей в инвестициях и реформах.
Что этому предшествовало
- Накануне сообщалось, что Белый дом разослал письмо с пунктами, которые должна выполнить Украина. Список реформ для оказания военной помощи также получили и в Офисе Президента.
- В документе говорится об изменениях, которые должны быть внедрены в различных секторах. На это отводят разные временные отрезки. Реформы разделены на разные этапы от 0 до 3 месяцев, 3 – 6 месяцев, один год и 18 месяцев.
- 26 сентября в США подтвердили, что действительно передали Украине список приоритетных реформ для интеграции в Европу. Целью этих усилий является "определение приоритетов и консолидация шагов" по реформированию вместе с Украиной и ключевыми заинтересованными сторонами.