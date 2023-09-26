Об этом заявил старший спикер Еврокомиссии Эрик Мамер, информирует корреспондентка 24 Канала из Брюсселя.

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Впрочем, в Брюсселе подчеркнули, что Евросоюз продолжает оказывать поддержку Украине, а это не требует каких-либо условий.

Мы уже утвердили помощь Украине на 2023 год. Мы присылаем Украине 1,5 миллиарда евро ежемесячно для того, чтобы поддерживать украинское государство в рабочем состоянии. И это не связано с какими-либо конкретными условиями,

– сказал спикер Эрик Мамер.

Однако в Еврокомиссии напомнили о семи рекомендациях, которые Украина должна выполнить, чтобы начать переговоры о вступлении.

Отметим, сегодня в Брюсселе проходит заседание Координационной платформы доноров для поддержки восстановления Украины. Из Вашингтона прибыла новоназначенная спецпредставительница по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер, а из Киева – вице-премьер по вопросам восстановления Александр Кубраков.

На сайте посольства США в Украине подтвердили, что предложили Киеву список приоритетных реформ для обсуждения во время многосторонней встречи в Брюсселе.

В Еврокомиссии отметили, что во время Координационной платформы доноров партнеры обсудят финансовые потребности Украины в краткосрочной, а также долгосрочной перспективе. Также в Брюсселе ожидают, что Украина предоставит обновленную информацию о том, на каком этапе находится с точки зрения потребностей в инвестициях и реформах.

Что этому предшествовало