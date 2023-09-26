Напомним, ранее сообщалось, что Белый дом разослал письмо с пунктами, которые должна выполнить Украина. Список реформ для оказания военной помощи также получили и в Офисе Президента.
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США передали Украине список реформ для получения военной помощи
В рамках диалога, который продолжается с Украиной и сторонами, заинтересованными в будущем успехе Украины, Соединенные Штаты предоставили предложенный список приоритетных реформ для обсуждения и обратной связи на Многосторонней координационной платформе доноров для Украины в Брюсселе,
– говорится в сообщении посольства США в Украине.
Отмечается, что этот список был предоставлен как основа для консультаций с правительством Украины и ключевыми партнерами в рамках поддержки Украины и ее усилий по интеграции в Европу – цели, которую США решительно поддерживают.
Целью этих усилий является "определение приоритетов и консолидация шагов" по реформированию вместе с Украиной и ключевыми заинтересованными сторонами.
"Так же, как мы стремимся помочь украинскому народу защитить себя сейчас, мы также стремимся помочь ему восстановиться и отстроиться для будущего, включая поддержку реформ, направленных на борьбу с коррупцией, создание среды, в которой бизнес сможет процветать, а американские и европейские компании захотят инвестировать", – заявлял Джо Байден во время встречи с Зеленским.
Что известно о письме США
- В документе говорится об изменениях, которые должны быть внедрены в различных секторах. На это отводят разные временные отрезки.
- Так, реформы разделены на разные этапы от 0 – 3 месяцев, 3 – 6 месяцев, один год и 18 месяцев.
- США сделали акцент на трансформации Наблюдательных советов Госпредприятий, антикоррупционных органов, Высшего совета правосудия и в целом всей судебной ветви власти.
- Также в документе подчеркнули важность внедрения реформ в Министерстве обороны Украины и всех силовых ведомствах в течение года.