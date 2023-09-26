Для Украины это четкий сигнал для изменений, к чему серьезно подталкивают Соединенные Штаты. Подробно о значении и смысле письмо от США 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк.

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"Это выбор"

Письмо от Соединенных Штатов было опубликовано в сети и направлено украинским представителям власти. Это достаточно подробный план, как должна меняться Украина, антикоррупционные органы власти, наблюдательные советы государственных предприятий и т.д.

Это письмо носит рекомендательный характер, можно же не делать ничего. Это не обязательство. Нам платят деньги и говорят, чтобы были руки, которые могли взять их. Речь идет о помощи от 24 до 50 миллионов долларов. Это цена реформ,

– подчеркнул Николай Давидюк.

Говоря просто, Штаты могут и дальше помогать Украине, однако хотят, чтобы эти финансы попадали туда, куда надо: армия, граждане, экономика, реформы. Сейчас же может происходить так, что средства "растекаются" и попадают в чьи-то карманы.

"Они говорят, что не могут постоянно заливать воду в сито, нужно что-то сделать. Это выбор как в Северной и Южной Корее – каждая из них сделала выбор, и мы видим результат. Вот такой выбор нужно сделать и нам", – подчеркнул политолог.

Вероятно, в США консультировались с кем-то из Украины, написав этот документ.

Николай Давыдюк о письме от Администрации Байдена: смотрите видео

США побуждают к действиям

В рекомендательном письме говорится о тех вещах, которые не сделали президенты, начиная с 2014 года. По мнению Давидюка, два президента пытались определенным образом обхитрить западных партнеров.

Все эти уловки сейчас выписали. Мол, вы за два года получите около 200 миллионов долларов, покажите, что вы можете работать на высоком уровне. Эта аналитичка для нас нужна, она выписана с определенной агрессивностью,

– отметил политолог.

Там четко прописаны дедлайны к конкретным реформам, Соединенные Штаты давят. Однако не в плохом смысле. Все, что написано в письме, – это то, чего хочет общество: отсутствие коррупции, справедливость, правда.

"Это документ, считывающий настроения внутри населения. Но его следует считать последним американским предупреждением. Это переломный момент в президентстве Зеленского – когда из дружеских отношений вышли на цинично-партнерские. Здесь нужно действовать", – подытожил Давидюк.

О чем говорится в письме от США: коротко