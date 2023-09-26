Для України – це чіткий сигнал для змін, до чого серйозно підштовхують Сполучені Штати. Детально про значення та сенс листа від США 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк.

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"Це вибір"

Лист від Сполучених Штатів був опублікований в мережі та надісланий українським представникам влади. Це доволі детальний план, як має змінюватись Україна, антикорупційні органи влади, наглядові ради державних підприємств тощо.

Цей лист має рекомендаційний характер, можна ж не робити нічого. Це не зобов'язання. Нам платять гроші і кажуть, щоб були руки, які могли їх взяти. Мовиться про допомогу від 24 до 50 мільйонів доларів. Це ціна реформ,

– наголосив Микола Давидюк.

Говорячи просто, Штати можуть і надалі допомагати Україні, однак хочуть, щоб ці фінанси потрапляли туди, куди треба: армія, громадяни, економіка, реформи. Зараз же може відбуватись так, що кошти "розтікаються" і потрапляють у чиїсь кишені.

"Вони кажуть, що не можуть постійно заливати воду в сито, потрібно щось зробити. Це вибір, як в Північної та Південної Кореї – кожна з них зробила вибір, і ми бачимо результат. Ось такий вибір потрібно зробити й нам", – підкреслив політолог.

Ймовірно, у США консультувались з кимось з України, пишучи цей документ.

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США спонукають до дій

У рекомендаційному листі мовиться про ті речі, які не зробили президенти, починаючи 2014 року. На думку Давидюка, два президенти намагались певним чином обхитрувати західних партнерів.

Всі ці хитрощі зараз виписали. Мовляв, ви за два роки отримаєте близько 200 мільйонів доларів, то покажіть, що ви можете працювати на високому рівні. Ця аналітичка для нас потрібна, вона виписана з певною агресивністю,

– зазначив політолог.

Там чітко прописані дедлайни до конкретних реформ, Сполучені Штати тиснуть. Однак не в поганому сенсі. Все, що написано у листі – це те, чого хоче суспільство: відсутність корупції, справедливість, правда.

"Це документ, який зчитує настрої всередині населення. Але його варто вважати останнім американським попередженням. Це переломний момент в президентстві Зеленського – коли з дружніх відносин вийшли на цинічно-партнерські. Тут треба діяти", – підсумував Давидюк.

Про що йдеться в листі від США: коротко