Михаил Подоляк в эфире телемарафона подчеркнул, что Украина прагматично и рационально относится к любым предложениям партнеров. Список от США – предложение, не ультиматум, информирует 24 Канал.

Обратите внимание США направили письмо с требованиями реформ: имеет ли свои условия в Украину Евросоюз

Такие предложения раздаются потому, что война требует реформ. В частности, по оборонной промышленности.

Наши партнеры говорят так: смотрите, если Россия способна долю своих ресурсов инвестировать в продолжение войны и даже если Россия проиграет, нужно, чтобы Украина выглядела иначе, то мы должны понимать свои стратегические приоритеты. То есть и мы, и партнеры должны понимать, куда инвестировать деньги,

– подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что большинство пунктов, имеющихся в списке реформ от США, реалистичны.

США направили Украине список реформ – главное

В Штатах Украины передали перечень приоритетных реформ, которые необходимо реализовать как можно быстрее для интеграции в Европу. Целью такого решения является "определение приоритетов и консолидация шагов" по реформированию. Их будет делать Украина и ключевые заинтересованные лица.