Про це в ексклюзивному інтерв'ю кореспондентці 24 Каналу розповів німецький євродепутат Міхаель Галер. Водночас він наголосив, що режим Путіна має прислухатися до інших членів ООН.

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Галер наголосив, що Росія наразі в ООН має слухати думку інших країн, хоче того вона чи ні. Адже це відображає ставлення до країни-агресорки.

Я думаю, це важливо, аби цей злий режим прислухався до того, що говорить решта світу. Коли в ООН виступав президент Зеленський, а Лавров навіть сидів з іншого боку, він повинен був слухати, хотів він того чи ні,

– сказав євродепутат.

Він також відзначив, що в ООН було також дружнє фото президента України Зеленського і Південно-Африканської Республіки Рамафоси. За словами депутата, візит африканських лідерів до Бучі та Ірпеня, а потім до Путіна справили на ПАР довготривалий ефект.

"Саме тому Південна Африка не запросила Путіна на саміт БРІКС. За Римським статутом, вони мали б заарештувати Путіна, але вони могли б і проігнорувати це правило. Я думаю, що його відсутність пояснюється тим, що він отримав чіткий сигнал від південноафриканців", – наголосив Галер.

Він підкреслив, що все більше африканських країн визнають і розуміють, що високі ціни на зерновому ринку трапилися через Росію. І до цього країна-агресорка має теж прислухатися.

Галер зауважив, що як би Росію не намагалися вигнати з Радбезу ООН – це ні до чого не призведе. Однак можна скористатися їхньою присутністю в організації, щоб передати їм певну інформацію.

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