Він є "кишеньковою мавпочкою" Путіна, – військовий експерт про скандальну заяву Кіссинджера

Колишній радник президента США з національної безпеки Генрі Кіссинджер запропонував Україні "поміняти території на мир". Подібна безглузда заява має свої пояснення.

На цю тему 24 каналу висловився Олександр Коваленко – військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". За його словами, Кіссинджер є лише "кишеньковою мавпочкою" для російського диктатора, тому подібні заяви й лунають.

До теми Ексдержсекретар США Кіссинджер запропонував Україні поступитися територіями

Він такий собі "миротворець", – Коваленко

Ексдержсекретар США наголосив на тому, що Україна має віддати частину територій Росії, щоб досягти миру з нею. Військовий експерт узагалі не вважає за доцільним вважати Кіссинджера важливою політичної фігурою та взагалі оцінювати його як американського політика із цивілізованого західного світу.

Мовляв, він умовний політик у США. Саме тому і не треба робити подібні акценти. Також, як пригадав оглядач, Кіссинджер досить давно, ще з 2014 року, часто казав про те, що варто хоч трішки налагоджувати діалог із Росією, щоб всьому світові не було гірше.

Він такий собі "миротворець", який насправді більше має вигляд "кишенькової мавпочки" для Путіна,

– пояснив Коваленко.

Він додав, що взагалі не має сенсу обговорювати подібні скандальні заяви та якось коментувати їх, адже, можливо, у Кіссинджера взагалі є якась хвороба, яка і "прояснює" подібний цинізм. "У людини вже трішки прогресує Деменція і хвороба Альцгеймера", – відзначив військовий експерт.

Заява Пєскова після ідеї Кіссинджера

На думку 98-річного Кіссинджера, наша держава має розпочати переговори, "до того, як війна спричинить потрясіння та напруженість, які буде нелегко подолати".

Також після скандальної ідеї Кіссинджера в інформаційному просторі з'явилась і заява прессекретаря Путіна. Дмитро Пєсков сказав, що "Москва чекає від Києва прийняття окупації територій". Коваленко навіть вважає, що з Росією можна і варто сідати за стіл перемовин, але на правах "сили".

Олександр Коваленко Військово-політичний оглядач групи "Інформспротив" Україні дійсно треба сідати за стіл переговорів, але після того, як Київ поставить Москві ультиматум, а безпосередньо – вивід російських окупаційних військ зі всієї території України згідно з кордонами 1991 року. Ми даємо їм на це деякий час, щоб вони це зробили, а потім можемо про щось там домовлятися.

Також поплічник російського диктатора зазначив, що Росія чекає від України прийняття її вимог і "усвідомлення ситуації, що реально склалася". Водночас Пєсков не наважився назвати речі своїми іменами.

На уточнювальне запитання журналістів-пропагандистів, чи мовиться про територіальні поступки, прессекретар Путіна щось пробурмотів, що "це не територіальні поступки", а Києву буцімто треба визнати ситуацію де-факто, а також "просто тверезо її оцінити".

Скандальна заява Кіссинджера: що ще відомо

Після того, як ексдержсекретар США Кіссинджер запропонував Україні поступитися територіями, в Україні різко відреагували на подібний цинізм. Зокрема, відповів і глава держави Володимир Зеленський.

Український президент заявив, що таке враження, що в пана Кіссинджера на календарі не 2022, а 1938 рік. Мовляв, політик нібито думає, що говорить з аудиторією не у швейцарському Давосі, а в тодішньому німецькому Мюнхені.

До речі, заява Кіссинджера прозвучала після промови Зеленського на відкритті саміту Всесвітнього економічного форуму у Швейцарії. Президент попередив, що "груба сила знову буде правити світом, якщо вторгнення Росії в Україну залишиться без відповіді".

Наочно – Зеленський різко відповів Кіссинджеру на його безглузду ідею: дивіться відео