Он является "карманной обезьянькой" Путина, – военный эксперт о скандальном заявлении Киссинджера
Бывший советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер предложил Украине "поменять территории на мир". Подобное бессмысленное заявление имеет свои объяснения.
На эту тему 24 канала высказался Александр Коваленко – военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". По его словам, Киссинджер является лишь "карманной обезьяной" для российского диктатора, поэтому подобные заявления и раздаются.
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Он такой "миротворец", – Коваленко
Эксгоссекретарь США отметил, что Украина должна отдать часть территорий России, чтобы достичь мира с ней. Военный эксперт вообще не считает целесообразным считать Киссинджера важной политической фигурой и оценивать его как американского политика из цивилизованного западного мира.
Мол, он условный политик в США. Вот поэтому и не нужно делать подобные акценты. Также, как вспомнил обозреватель, Киссинджер довольно давно, еще с 2014 года , часто говорил о том, что стоит хоть немного налаживать диалог с Россией, чтобы всему миру не было хуже.
Он такой "миротворец", который на самом деле больше имеет вид "карманной обезьянки" для Путина,
– объяснил Коваленко.
Он добавил, что вообще нет смысла обсуждать подобные скандальные заявления и как-то комментировать их, ведь, возможно, у Киссинджера вообще есть какая-то болезнь, которая и "проясняет" подобный цинизм. "У человека уже немного прогрессирует Деменция и болезнь Альцгеймера", – отметил военный эксперт.Примите во внимание! По мнению 98-летнего Киссинджера, наше государство должно начать переговоры, "до того, как война повлечет за собой потрясение и напряженность, которые будет нелегко преодолеть".
Заявление Пескова после идеи Киссинджера
Также после скандальной идеи Киссинджера в информационном пространстве появилось и заявление пресс-секретаря Путина. Дмитрий Песков сказал, что "Москва ждет от Киева принятия оккупации территорий". Коваленко даже считает, что с Россией можно и следует садиться за стол переговоров, но на правах силы.
Украине действительно нужно садиться за стол переговоров, но после того, как Киев поставит Москве ультиматум, а непосредственно вывод российских оккупационных войск со всей территории Украины согласно границам 1991 года. Мы даем им на это время, чтобы они это сделали, а потом можем о чем-то там договариваться.
Также приспешник российского диктатора отметил, что Россия ожидает от Украины принятия ее требований и "осознания реально сложившейся ситуации". В то же время, Песков не решился назвать вещи своими именами.
На уточняющий вопрос журналистов-пропагандистов, говорится ли о территориальных уступках, пресс-секретарь Путина что-то пробормотал, что "это не территориальные уступки", а Киеву якобы надо признать ситуацию де-факто, а также "просто здраво ее оценить".
Скандальное заявление Киссинджера: что еще известно
- После того, как эксгоссекретарь США Киссинджер предложил Украине уступить территории, в Украине резко отреагировали на подобный цинизм. В частности, ответил глава государства Владимир Зеленский.
- Украинский президент заявил , что такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022, а 1938 год. Мол, политик думает, что говорит с аудиторией не в швейцарском Давосе, а в тогдашнем немецком Мюнхене.
- Кстати, заявление Киссинджера прозвучало после выступления Зеленского на открытии саммита Всемирного экономического форума в Швейцарии. Президент предупредил, что "грубая сила снова будет править миром, если вторжение России в Украину останется без ответа".