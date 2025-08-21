Це не проблема, – льотчик-інструктор висловився про розробку крилатої ракети "Фламінго"
- Українські розробники створили крилаті ракети "Фламінго", здатні атакувати на відстані понад 3 тисячі кілометрів, з бойовою частиною в 1 тонну.
- Україна має потужності для розробки таких ракет завдяки виробництву турбореактивних двоконтурних двигунів, які використовуються за кордоном.
- Військовий експерт Роман Світан вважає, що деталі про "Фламінго" стануть відомі, коли ця ракета буде застосована проти російських заводів зі зброєю.
Нещодавно з'явилася інформація, що українські розробники зброї створили крилаті ракети під назвою "Фламінго". Вони, ймовірно, здатні атакувати цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Ця зброя може атакувати російські військові об'єкти на далеких відстанях.
Бойова частина крилатої ракети "Фламінго" становить 1 тонну, а загальна її вага – 6 тонн. Вона може рухатись зі швидкістю 900 кілометрів за годину. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що Україна має всі потужності, щоб за півтора року розробити подібну зброю.
Дивіться також Страх росіян у Чорному морі та новий етап морських боїв: на що здатні дрони Magura V7
Які потужності має Україна для виготовлення зброї?
Роман Світан зазначив, що наша держава могла б вже давно "з нуля" розробити власну крилату ракету. Все тому, що Україна виготовляє турбореактивні двоконтурні двигуни.
Довідка. Турбореактивний двоконтурний двигун – це різновид двигуна, у якому потік повітря розділяється на 2 контури, що сприяє його ефективності та кращій роботі, зокрема він потребує менше палива та стає менш шумним.
Військовий експерт наголосив, що ракети із таким двигуном можуть працювати декілька годин, якщо є достатньо палива.
Виготовлення наших двигунів триває за межами України на територіях деяких наших друзів. Їх використовують турки,
– зазначив він.
Тому Світан вважає, що наша держава дійсно могла виготовити крилату ракету "Фламінго" на ТРДД. Однак деталі щодо цього будуть достеменно відомими, коли Сили оборони застосують тонну вибухівки, яку несе ця ракета, по заводах, де Росія виготовляє свою зброю.
Що відомо про виробництво української зброї?
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підкреслив, що наша держава стала одним зі світових лідерів у сфері виробництва дронів. Крім того, Україна забезпечує своє військо приблизно на 40% зброї власного виробництва.
Володимир Зеленський дав завдання Міністерству оборони, щоб за пів року 50% озброєння нашої армії було українського виробництва. Президент України вважає, що це можливо з огляду на західні інвестиції та розвиток військових технологій у нашій державі.
Більшість заводів в Україні, які виробляють зброю, стали приватними. Це сприяє гнучкості та ефективності налагодження виробництва у необхідних масштабах. Мовиться про снаряди, бронетехніку, протитанкові ракетні комплекси та іншу зброю.