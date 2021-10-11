Вірусні програми, спам-атаки та підбір паролю пошти: СБУ заблокувала діяльність "армії ботів"

СБУ викрила хакера, який створив автоматизовану мережу з понад 100 тисяч фейкових облікових записів. Він виявляв уразливості вебсайтів та зламував їх.

Зловмисником виявився чоловік з Івано-Франківської області. Правоохоронці вже провели обшуки в будинку хакера.

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Хакер з Івано-Франківської області зламував сайти, підбирав паролі до пошти

СБУ викрила хакера, який створив та адміністрував потужний ботнет – автоматизовану мережу з понад 100 тисяч фейкових облікових записів. Через неї він здійснював DDoS- та спам-атаки, виявляв уразливості вебсайтів та зламував їх,

– розповіли у відомстві.

Служба безпеки з'ясувала, як діяв зловмисник:

окрім кібератак і зламування сайтів, він підбирав паролі до електронної пошти на віддалених платформах так званим "брутфорсом";

знаходив замовників на закритих форумах та у телеграм-чатах;

здійснював розрахунки з "клієнтами" через заборонені в Україні електронні платіжні системи, зокрема він є представником російської електронної системи розрахунків Webmoney, на яку поширюються санкції РНБО;

виготовляв і видавав користувачам атестати підсанкційної платіжної системи, які використовують для проведення транзакцій.

Поліція готує хакеру повідомлення про підозру

У ході обшуків, проведених за адресами реєстрації та проживання зловмисника, вилучили комп'ютерне обладнання із доказами злочинів,

– заявили в СБУ.

Ба більше, організатору готують повідомлення про підозру за:

створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут;

перешкоджання роботі комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку масовим розповсюдженням повідомлень електрозв'язку.

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