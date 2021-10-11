Вирусные программы, спам-атаки и подбор пароля почты: СБУ остановила деятельность "армии ботов"
Источник:СБУ
СБУ разоблачила хакера, который создал автоматизированную сеть из более 100 тысяч фейковых учетных записей. Он обнаруживал уязвимости вебсайтов и взламывал их.
Злоумышленником оказался мужчина из Ивано-Франковской области. Правоохранители уже провели обыски в доме хакера.
Читайте также "Террористам деньги возили в чемоданах": Баканов рассказал новые детали о деле против Медведчука
Хакер из Ивано-Франковской области взламывал сайты, подбирал пароли к почте
СБУ разоблачила хакера, который создал и администрировал мощный ботнет – автоматизированную сеть из более 100 тысяч фейковых учетных записей. Через нее он совершал DDoS-и спам-атаки, обнаруживал уязвимости вебсайтов и взламывал их,
– рассказали в ведомстве.
Служба безопасности выяснила, как действовал злоумышленник:
- кроме кибератак и взлома сайтов, он подбирал пароли к электронной почте на удаленных платформах так называемым "брутфорсом";
- находил заказчиков на закрытых форумах и в телеграм-чатах;
- осуществлял расчеты с клиентами через запрещенные в Украине электронные платежные системы, в частности он является представителем российской электронной системы расчетов Webmoney, на которую распространяются санкции СНБО;
- изготавливал и выдавал пользователям аттестаты подсанкционной платежной системы, которые используют для проведения транзакций.
Полиция готовит хакеру сообщение о подозрении
В ходе обысков, проведенных по адресам регистрации и проживания злоумышленника, изъяли компьютерное оборудование с доказательствами преступлений,
– заявили в СБУ.
Более того, организатору готовят сообщение о подозрении по:
- создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт;
- препятствование работе компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи массовым распространением сообщений электросвязи.
Кратко о последних новостях в кибербезопасности
- 7 октября платформа для стриминга Twitch пострадала от атаки хакера, который похитил большое количество данных компании и опубликовал в сети. В частности сообщают об архиве с полным исходным кодом.
- В этот же день Европарламент осудил системное агрессивное поведение Китая, России и Северной Кореи в киберпространстве. Евродепутатов беспокоят многочисленные атаки на правительственные учреждения и частные компании. Именно поэтому в отчете призвали к совместным и скоординированным ответам на кибератаки, которые также должны включать НАТО.
- 6 октября компания Syniverse сообщила, что хакеры 5 лет имели доступ к ее системам. Потенциальными жертвами злоумышленников стали более 200 клиентов компании и миллионы пользователей мобильной связи по всему миру.