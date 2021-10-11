Вирусные программы, спам-атаки и подбор пароля почты: СБУ остановила деятельность "армии ботов"

СБУ разоблачила хакера, который создал автоматизированную сеть из более 100 тысяч фейковых учетных записей. Он обнаруживал уязвимости вебсайтов и взламывал их.

Злоумышленником оказался мужчина из Ивано-Франковской области. Правоохранители уже провели обыски в доме хакера.

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Хакер из Ивано-Франковской области взламывал сайты, подбирал пароли к почте

СБУ разоблачила хакера, который создал и администрировал мощный ботнет – автоматизированную сеть из более 100 тысяч фейковых учетных записей. Через нее он совершал DDoS-и спам-атаки, обнаруживал уязвимости вебсайтов и взламывал их,

– рассказали в ведомстве.

Служба безопасности выяснила, как действовал злоумышленник:

кроме кибератак и взлома сайтов, он подбирал пароли к электронной почте на удаленных платформах так называемым "брутфорсом";

находил заказчиков на закрытых форумах и в телеграм-чатах;

осуществлял расчеты с клиентами через запрещенные в Украине электронные платежные системы, в частности он является представителем российской электронной системы расчетов Webmoney, на которую распространяются санкции СНБО;

изготавливал и выдавал пользователям аттестаты подсанкционной платежной системы, которые используют для проведения транзакций.

Полиция готовит хакеру сообщение о подозрении

В ходе обысков, проведенных по адресам регистрации и проживания злоумышленника, изъяли компьютерное оборудование с доказательствами преступлений,

– заявили в СБУ.

Более того, организатору готовят сообщение о подозрении по:

создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт;

препятствование работе компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи массовым распространением сообщений электросвязи.

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