Зловмисником виявився чоловік з Івано-Франківської області. Правоохоронці вже провели обшуки в будинку хакера.
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Хакер з Івано-Франківської області зламував сайти, підбирав паролі до пошти
СБУ викрила хакера, який створив та адміністрував потужний ботнет – автоматизовану мережу з понад 100 тисяч фейкових облікових записів. Через неї він здійснював DDoS- та спам-атаки, виявляв уразливості вебсайтів та зламував їх,
– розповіли у відомстві.
Служба безпеки з'ясувала, як діяв зловмисник:
- окрім кібератак і зламування сайтів, він підбирав паролі до електронної пошти на віддалених платформах так званим "брутфорсом";
- знаходив замовників на закритих форумах та у телеграм-чатах;
- здійснював розрахунки з "клієнтами" через заборонені в Україні електронні платіжні системи, зокрема він є представником російської електронної системи розрахунків Webmoney, на яку поширюються санкції РНБО;
- виготовляв і видавав користувачам атестати підсанкційної платіжної системи, які використовують для проведення транзакцій.
Поліція готує хакеру повідомлення про підозру
У ході обшуків, проведених за адресами реєстрації та проживання зловмисника, вилучили комп'ютерне обладнання із доказами злочинів,
– заявили в СБУ.
Ба більше, організатору готують повідомлення про підозру за:
- створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут;
- перешкоджання роботі комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку масовим розповсюдженням повідомлень електрозв'язку.
Коротко про останні новини у кібербезпеці
- 7 жовтня платформа для стримінгу Twitch постраждала від атаки хакера, який викрав велику кількість даних компанії та опублікував у мережі. Зокрема повідомляють про архів з повним початковим кодом.
- У цей же день Європарламент засудив системну агресивну поведінку Китаю, Росії та Північної Кореї в кіберпросторі. Євродепутатів турбують численні атаки на урядові установи та приватні компанії.Саме тому у звіті закликали до спільних і скоординованих відповідей на кібератаки, які також повинні включати НАТО.
- 6 жовтня компанія Syniverse повідомила, що хакери 5 років мали доступ до її систем. Потенційними жертвами зловмисників стали понад 200 клієнтів компанії і мільйони користувачів мобільного зв'язку по всьому світу.