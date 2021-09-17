Вища рада правосуддя хоче знести все, – у ЦПК розповіли про рішення Верховного Суду

Верховний Суд поставив на паузу звернення до Конституційного Суду щодо обрання членів Вищої ради правосуддя. Відповідне рішення може мати позитивні наслідки.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла експертка Центру протидії корупції Галина Чижик. Пленум Верховного Суду переніс ухвалення питання на 8 жовтня.

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Втрата контролю суддівськими елітами

"Це (рішення Верховного Суду – 24 канал) очевидно добре, тому що у нас є принаймні ще 3 тижні для того, аби запустити реформу зі створенням Етичної ради. Щоб вона почала працювати й перевіряти суддів Вищої ради правосуддя на доброчесність та ініціювала їхнє звільнення", – сказала експертка.

Найбільшою загрозою для судової реформи є саме Конституційний Суд, переконана Галина Чижик. Тому що фактично мовиться про втрату контролю суддівськими елітами над призначеннями членів ВРП.

Вони (судді – 24 канал) бояться цей вплив та контроль втратити. Тому так намагаються не допустити створення Етичної ради, хочуть заблокувати взагалі всю реформу через КСУ,

– зазначила Галина Чижик.

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За словами експертки, попри великий ризик скасування Конституційним Судом реформи, треба розуміти – якщо Етична рада запрацює, то рішення КСУ не зможе скасувати її рішення. Тому так звана суддівська мафія намагається максимально затягнути історію зі створенням Етичної ради.

Чижик: Судді торгуватимуться

Експертка ЦПК зауважила, у відповідному питанні судді торгуватимуться – у Верховному Суді зацікавлені у тому, щоб ВРП продовжила працювати в її чинному складі.

Це означає, що вони, ймовірно, голосуватимуть за подання до Конституційного Суду. Проте інше питання – про що саме говоритиме Верховний Суд.

Вища рада правосуддя, яка звернулася до Верховного Суду, вона загалом хоче знести все – тобто повністю всю реформу ВРП. Галина Чижик Експертка Центру протидії корупції

За словами Галини Чижик, у Вищій раді правосуддя виступають проти створення Етичної ради, залучення міжнародних експертів та їхній вирішальний голос.

Галина Чижик про рішення Верховного Суду: відео

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