Высший совет правосудия хочет снести все, – в ЦПК рассказали о решении Верховного Суда
Источник:24 канал
Верховный Суд поставил на паузу обращение в Конституционный суд об избрании членов Высшего совета правосудия. Соответствующее решение может иметь положительные последствия.
Об этом в эфире 24 Канала рассказала эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик. Пленум Верховного Суда перенес принятие вопроса на 8 октября.
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Потеря контроля судейскими элитами
"Это (решение Верховного суда – 24 канал) очевидно хорошо, потому что у нас есть по крайней мере еще 3 недели для того, чтобы запустить реформу с созданием этического совета. Чтобы она начала работать и проверять судей Высшего совета правосудия на добропорядочность и инициировала их увольнение", – сказала эксперт.
Наибольшей угрозой для судебной реформы является именно Конституционный Суд, убеждена Галина Чижик. Потому что фактически речь идет о потере контроля судейскими элитами над назначениями членов ВСП.
Они (судьи – 24 канал) боятся это влияние и контроль потерять. Поэтому так пытаются не допустить создания этического совета, хотят заблокировать вообще всю реформу через КСУ,
– отметила Галина Чижик.
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По словам эксперта, несмотря на большой риск отмены Конституционным Судом реформы, надо понимать – если этический совет заработает, то решение КСУ не сможет отменить его решение. Поэтому так называемая судейская мафия пытается максимально затянуть историю с созданием Этического совета.
Чижик: судьи будут торговаться
Эксперт ЦПК заметила, в соответствующем вопросе судьи будут торговаться – в Верховном Суде заинтересованы в том, чтобы ВСП продолжил работать в ее нынешнем составе.
Это означает, что они, вероятно, будут голосовать за представление в Конституционный суд. Однако другой вопрос – о чем именно будет говорить Верховный Суд.
Высший совет правосудия, который обратился в Верховный суд, он в целом хочет снести все – то есть полностью всю реформу ВСП.
По словам Галины Чижик, в Высшем совете правосудия выступают против создания этического совета, привлечения международных экспертов и их решающего голоса.
Галина Чижик о решении Верховного Суда: видео
Судебная реформа в Украине: главное
- 11 сентября Верховная Рада приняла пакет законопроектов, которые должны запустить судебную реформу.
- Однако уже 13 сентября Совет судей не избрал своих представителей в Этический совет. После голосования вспыхнул скандал – судебная реформа оказалась под угрозой срыва.
- Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что направленные на блокирование судебной реформы незаконные действия, получат отпор.
- 16 сентября в офисе Президента провели встречу, посвященную законам о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины. В частности, Совет судей пообещал избрать членов этического совета.