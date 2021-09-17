Высший совет правосудия хочет снести все, – в ЦПК рассказали о решении Верховного Суда

Верховный Суд поставил на паузу обращение в Конституционный суд об избрании членов Высшего совета правосудия. Соответствующее решение может иметь положительные последствия.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик. Пленум Верховного Суда перенес принятие вопроса на 8 октября.

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Потеря контроля судейскими элитами

"Это (решение Верховного суда – 24 канал) очевидно хорошо, потому что у нас есть по крайней мере еще 3 недели для того, чтобы запустить реформу с созданием этического совета. Чтобы она начала работать и проверять судей Высшего совета правосудия на добропорядочность и инициировала их увольнение", – сказала эксперт.

Наибольшей угрозой для судебной реформы является именно Конституционный Суд, убеждена Галина Чижик. Потому что фактически речь идет о потере контроля судейскими элитами над назначениями членов ВСП.

Они (судьи – 24 канал) боятся это влияние и контроль потерять. Поэтому так пытаются не допустить создания этического совета, хотят заблокировать вообще всю реформу через КСУ,

– отметила Галина Чижик.

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По словам эксперта, несмотря на большой риск отмены Конституционным Судом реформы, надо понимать – если этический совет заработает, то решение КСУ не сможет отменить его решение. Поэтому так называемая судейская мафия пытается максимально затянуть историю с созданием Этического совета.

Чижик: судьи будут торговаться

Эксперт ЦПК заметила, в соответствующем вопросе судьи будут торговаться – в Верховном Суде заинтересованы в том, чтобы ВСП продолжил работать в ее нынешнем составе.

Это означает, что они, вероятно, будут голосовать за представление в Конституционный суд. Однако другой вопрос – о чем именно будет говорить Верховный Суд.

Высший совет правосудия, который обратился в Верховный суд, он в целом хочет снести все – то есть полностью всю реформу ВСП. Галина Чижик Эксперт Центра противодействия коррупции

По словам Галины Чижик, в Высшем совете правосудия выступают против создания этического совета, привлечения международных экспертов и их решающего голоса.

Галина Чижик о решении Верховного Суда: видео

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