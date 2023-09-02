Небезпечний район, – Гуменюк розповіла про ситуацію на "вишках Бойка" і контроль над ними

У британській розвідці 27 серпня повідомили, що у Чорному морі загострилися бої біля "вишок Бойка". Ці об'єкти є доволі небезпечними за своєю структурою та специфікою.

Про це в ефірі телемарафону розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що там українські військові ведуть бойову роботу, однак відмовилася говорити, чи присутні на цих вишках фізично росіяни, передає 24 Канал.

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Що наразі відбувається біля "вишок Бойка"

Гуменюк наголосила, що "вишки Бойка" є специфічним об'єктом, оскільки це додаткові конструкції, які перебувають в територіальному морі нашої води й за ним. За її словами, вони є небезпечними.

Оскільки ще до початку повномасштабного вторгнення ми виходячи на патрулювання цієї акваторії говорили, що напруження там, яке створювали російські кораблі постійно провокуючи морську охорону, межувало з "війною одного пострілу",

– сказала вона.

Речниця підкреслила, що газоконденсатні родовища є небезпечним районом, де застосування зброї може мати потужні наслідки. Тому, за її словами, там відбувалися перемовини, погрози, провокації загальним маневруванням тощо.

"Але прямих протистоянь не відбувалося саме через небезпеку району", – наголосила Гуменюк.

Вона також підкреслила, що самі вишки росіяни використовували для того, щоб розташовувати там розвідувальну чи радіолокаційну апаратуру, можливо, і якісь протиповітряні засоби. Крім цього, росіяни могли використовувати вишки як опорний пункт для розташування своєї апаратури.

Коли відбувалося звільнення острова Зміїний ми чітко позначили, що знищення апаратури на цих вишках позбавило росіян "очей", "вух" і засобів захисту. І відповідно вони намагаються повернути над ними контроль саме для того, щоб знову поновити там цю апаратуру,

– зауважила вона.

Гуменюк розповіла, що зробити це дуже складно, адже ці бурові платформи, які є рухомими об'єктами, перебувають у відкритому морі, а зазвичай укріплювати їх дуже складно тим більше в бойових умовах. Наостанок вона відмітила, що росіяни намагаються повернути контроль над об'єктами, але наші захисники цього не дозволяють.

Що відомо про бої біля "вишок Бойка"