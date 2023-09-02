Опасный район, – Гуменюк рассказала о ситуации на "вышках Бойко" и контроле над ними
В британской разведке 27 августа сообщили, что в Черном море обострились бои у "вышек Бойко". Эти объекты довольно опасны по своей структуре и специфике.
Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что там украинские военные ведут боевую работу, однако отказалась говорить, присутствуют ли на этих вышках россияне физически, передает 24 Канал.
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Что происходит у "вышек Бойко"
Гуменюк подчеркнула, что "вышки Бойко" являются специфическим объектом, поскольку это дополнительные конструкции, которые находятся в территориальном море нашей воды и за ним. По ее словам, они опасны.
Поскольку еще до начала полномасштабного вторжения мы, выходя на патрулирование этой акватории, говорили, что напряжение там, которое создавали русские корабли, постоянно провоцируя морскую охрану, граничило с "войной одного выстрела",
– сказала она.
Спикер подчеркнула, что газоконденсатные месторождения являются опасным районом, где применение оружия может иметь мощные последствия. Поэтому, по ее словам, там происходили переговоры, угрозы, провокации всеобщим маневрированием и т.д.
"Но прямых противостояний не происходило именно из-за опасности района", – подчеркнула Гуменюк.
Она также подчеркнула, что сами вышки россияне использовали для того, чтобы размещать там разведывательную или радиолокационную аппаратуру, возможно, и какие-то противовоздушные средства. Кроме этого, россияне могли использовать вышки в качестве опорного пункта для расположения своей аппаратуры.
Когда происходило освобождение острова Змеиный, мы четко обозначили, что уничтожение аппаратуры на этих вышках лишило россиян "глаз", "ушей" и средств защиты. И соответственно они пытаются вернуть над ними контроль именно для того, чтобы снова обновить там эту аппаратуру,
– заметила она.
Гуменюк рассказала, что сделать это очень сложно, ведь эти буровые платформы, являющиеся движущимися объектами, находятся в открытом море, а обычно укреплять их очень сложно, тем более в боевых условиях. В заключение она отметила, что россияне пытаются вернуть контроль над объектами, но наши защитники этого не позволяют.
Что известно о боях у "вышек Бойко"
- Разведка Великобритании 27 августа рассказала, что возле "вышек Бойко" возобновились бои. Кроме того, там напомнили, что за неделю до этого вражеский боевой самолет пытался обстрелять наш военный малый катер, находившийся у платформы на северо-западе моря.
- Следует отметить, что платформы имеют ценные ресурсы углеводородов. Однако могут использоваться в качестве передовых баз развертывания, места посадки вертолетов и размещения ракетных систем большой дальности.
- Военный эксперт с Израиля Давид Гендельман отметил, что эти вышки можно использовать как военные объекты. В частности, там можно размещать базы радиоэлектронной и другой разведки.