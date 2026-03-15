Працював у посольстві та знає 8 мов: у Сумах працює незвичний двірник

У Сумах працює двірник із незвичною біографією. Чоловік має юридичну освіту, володіє вісьмома мовами та свого часу працював у посольстві Кувейту.

Попри це, нині він із задоволенням прибирає вулиці та каже, що любить свою роботу, розповідають у сюжеті "Суспільне Суми".

Що відомо про незвичного двірника?

Мешканця Сум Сергія Гробового щодня можна побачити у центральній частині міста – він працює двірником і дбає про чистоту вулиць. Однак його біографія значно незвичайніша, ніж може здатися, на перший погляд.

Чоловік має юридичну освіту та вільно володіє вісьмома мовами. У різні періоди життя він також працював у посольстві Кувейту, а ще мав досвід роботи в інших установах.

Попри це, зараз Сергій не шкодує про свій вибір і каже, що робота двірником приносить йому задоволення.

Подобається працювати на повітрі, подобається спілкуватися з людьми. Якщо чисто – вони дякують мені за працю,

– розповідає чоловік.

Сергій розповідає, що народився у Сумах і з дитинства цікавився мовами. Його дідусь був корейцем, тому чоловік рано почав цікавитися іншими культурами.

Після школи він здобув юридичну освіту у Херсонському факультеті Запорізького юридичного інституту, тому знається на історії і правознавстві. Розповідає: раніше працював охоронцем у київському метро, аж раптом з'явилася нова робота.

Прийшов високий чорнявий чоловік, почав щось питати, слово за слово, він сказав: «У нас є вакансія в посольстві Кувейту, прийди на співбесіду до посла,

– пригадує чоловік.

Так він здобув посаду працівника господарського відділу в консульстві, також допомагав послу з побутовими справами. Коли в Україні змінився посол, Сергій повернувся до Сум.

Як Сергій знайшов своє кохання?

Повернувшись до Сум, чоловік почав працювати двірником. Саме під час роботи він познайомився зі своєю майбутньою дружиною – студенткою з Пекіна.

За словами Сергія, знайомство почалося з того, що він привітався китайською мовою.

Я поліглот, вісім мов знаю. I can speak English… також польською, німецькою, арабською,

– розповідає він.

Пара одружилася у 2025 році та зараз живе у Сумах. Сергій говорить: знайомить дружину з українською культурою. Ліза любить носити українські хустки та обожнює місцеві страви.

Сам чоловік говорить, що відчуває себе щасливою людиною: він має роботу, родину і можливість щодня приносити користь людям.

Виконувач обов’язків міського голови Сум вручив Сергію Гробовому нагрудну відзнаку і подяку – за вагомий внесок у розвиток житлово-комунального господарства міста.

