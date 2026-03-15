Работал в посольстве и знает 8 языков: в Сумах работает необычный дворник

В Сумах работает дворник с необычной биографией. Мужчина имеет юридическое образование, владеет восемью языками и в свое время работал в посольстве Кувейта.

Несмотря на это, сейчас он с удовольствием убирает улицы и говорит, что любит свою работу, рассказывают в сюжете "Общественное Сумы".

Что известно о необычном дворнике?

Жителя Сум Сергея Гробового ежедневно можно увидеть в центральной части города – он работает дворником и заботится о чистоте улиц. Однако его биография значительно необычнее, чем может показаться, на первый взгляд.

Мужчина имеет юридическое образование и свободно владеет восемью языками. В разные периоды жизни он также работал в посольстве Кувейта, а еще имел опыт работы в других учреждениях.

Несмотря на это, сейчас Сергей не жалеет о своем выборе и говорит, что работа дворником приносит ему удовольствие.

Нравится работать на воздухе, нравится общаться с людьми. Если чисто – они благодарят меня за труд,

– рассказывает мужчина.

Сергей рассказывает, что родился в Сумах и с детства интересовался языками. Его дедушка был корейцем, поэтому мужчина рано начал интересоваться другими культурами.

После школы он получил юридическое образование в Херсонском факультете Запорожского юридического института, поэтому разбирается в истории и правоведении. Рассказывает: раньше работал охранником в киевском метро, и вдруг появилась новая работа.

Пришел высокий черноволосый мужчина, начал что-то спрашивать, слово за слово, он сказал: "У нас есть вакансия в посольстве Кувейта, приди на собеседование к послу,

– вспоминает мужчина.

Так он получил должность работника хозяйственного отдела в консульстве, также помогал послу с бытовыми делами. Когда в Украине сменился посол, Сергей вернулся в Сумы.

Как Сергей нашел свою любовь?

Вернувшись в Сумы, мужчина начал работать дворником. Именно во время работы он познакомился со своей будущей женой – студенткой из Пекина.

По словам Сергея, знакомство началось с того, что он поздоровался на китайском языке.

Я полиглот, восемь языков знаю. I can speak English... также на польском, немецком, арабском,

– рассказывает он.

Пара поженилась в 2025 году и сейчас живет в Сумах. Сергей говорит: знакомит жену с украинской культурой. Лиза любит носить украинские платки и обожает местные блюда.

Сам мужчина говорит, что чувствует себя счастливым человеком: он имеет работу, семью и возможность ежедневно приносить пользу людям.

Исполняющий обязанности городского головы Сум вручил Сергею Гробовому нагрудный знак отличия и благодарность – за весомый вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства города.

