Несмотря на это, сейчас он с удовольствием убирает улицы и говорит, что любит свою работу, рассказывают в сюжете "Общественное Сумы".
Что известно о необычном дворнике?
Жителя Сум Сергея Гробового ежедневно можно увидеть в центральной части города – он работает дворником и заботится о чистоте улиц. Однако его биография значительно необычнее, чем может показаться, на первый взгляд.
Мужчина имеет юридическое образование и свободно владеет восемью языками. В разные периоды жизни он также работал в посольстве Кувейта, а еще имел опыт работы в других учреждениях.
Несмотря на это, сейчас Сергей не жалеет о своем выборе и говорит, что работа дворником приносит ему удовольствие.
Нравится работать на воздухе, нравится общаться с людьми. Если чисто – они благодарят меня за труд,
– рассказывает мужчина.
Сергей рассказывает, что родился в Сумах и с детства интересовался языками. Его дедушка был корейцем, поэтому мужчина рано начал интересоваться другими культурами.
После школы он получил юридическое образование в Херсонском факультете Запорожского юридического института, поэтому разбирается в истории и правоведении. Рассказывает: раньше работал охранником в киевском метро, и вдруг появилась новая работа.
Пришел высокий черноволосый мужчина, начал что-то спрашивать, слово за слово, он сказал: "У нас есть вакансия в посольстве Кувейта, приди на собеседование к послу,
– вспоминает мужчина.
Так он получил должность работника хозяйственного отдела в консульстве, также помогал послу с бытовыми делами. Когда в Украине сменился посол, Сергей вернулся в Сумы.
Как Сергей нашел свою любовь?
Вернувшись в Сумы, мужчина начал работать дворником. Именно во время работы он познакомился со своей будущей женой – студенткой из Пекина.
По словам Сергея, знакомство началось с того, что он поздоровался на китайском языке.
Я полиглот, восемь языков знаю. I can speak English... также на польском, немецком, арабском,
– рассказывает он.
Пара поженилась в 2025 году и сейчас живет в Сумах. Сергей говорит: знакомит жену с украинской культурой. Лиза любит носить украинские платки и обожает местные блюда.
Сам мужчина говорит, что чувствует себя счастливым человеком: он имеет работу, семью и возможность ежедневно приносить пользу людям.
Исполняющий обязанности городского головы Сум вручил Сергею Гробовому нагрудный знак отличия и благодарность – за весомый вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства города.
