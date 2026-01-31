Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
Смотрите также Россияне заявили об "энергетическом перемирии": у Зеленского ответили, так ли это на самом деле
Что известно о гибели работника Киевтеплоэнерго?
Во время работы уже не впервые погибают коммунальщики. В столице произошел еще один такой случай.
Как сообщили местные власти, на одном из объектов критической инфраструктуры прямо во время работы умер мужчина, который работал в составе команды предприятия "Киевтеплоэнерго". Ему было 66 лет.
Причины смерти должны установить судмедэксперты,
– говорится в сообщении.
Сейчас имя коммунальщика не называют.
В Киеве коммунальщики работают очень сложно
Ситуация в Киеве с электроснабжением и теплом местами остается сложной. Улучшение условий зависит от тяжелой работы коммунальных специалистов. Некоторые из них сильно пострадали из-за переохлаждения и усталости.
Недавно в Оболонском районе прямо во время работы погиб работник Киевтеплоэнерго.
В то же время на помощь в Киев приехали шесть бригад львовских коммунальщиков с техникой. Коллеги вместе восстанавливают электричество, водоснабжения, а также занимаются размораживанием теплотрасс.