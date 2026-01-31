Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Смотрите также Россияне заявили об "энергетическом перемирии": у Зеленского ответили, так ли это на самом деле

Что известно о гибели работника Киевтеплоэнерго?

Во время работы уже не впервые погибают коммунальщики. В столице произошел еще один такой случай.

Как сообщили местные власти, на одном из объектов критической инфраструктуры прямо во время работы умер мужчина, который работал в составе команды предприятия "Киевтеплоэнерго". Ему было 66 лет.

Причины смерти должны установить судмедэксперты,

– говорится в сообщении.

Сейчас имя коммунальщика не называют.

В Киеве коммунальщики работают очень сложно