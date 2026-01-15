Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
Что известно о трагедии во время работы "Киевтеплоэнерго"?
Вечером 14 января в Киеве погиб работник "Киевтеплоэнерго". Трагедия произошла в Оболонском районе во время подготовки к обеспечению жилых домов.
Специалисты как раз разгружали оборудование генератора для теплообеспечения отдельных зданий. Однако, как именно погиб сотрудник коммунального предприятия – пока не сообщили.
В КГГА отметили, что коммунальщики работают в тяжелых условиях несмотря на непогоду и другие угрозы. Нагрузка на работников колоссальная, однако они не жалеют себя и выполняют работу для благосостояния населения. Иногда такая преданность сказывается.
Город выражает искренние соболезнования семье энергетика и коллективу "Киевтеплоэнерго",
– говорится в сообщении.
Какова сейчас ситуация в Киеве?
В Киеве после российских обстрелов и из-за последствий непогоды ситуация со светом и теплоснабжением остается сложной. Городской голова Виталий Кличко сообщил, что сейчас город переживает самые сложные времена с начала полномасштабного вторжения. Сейчас в около 400 многоэтажных домах нет отопления.
Для людей круглосуточно работают более 1200 пунктов обогрева, где люди могут находиться во время отключений света и отсутствия тепла.
Президент Украины объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике. В столице будет работать специальный координационный штаб.
Зеленский также заявил, что в Киеве недостаточно подготовились к возможному блэкауту. Поэтому сейчас ситуацию нужно немедленно исправлять.