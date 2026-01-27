У мережі говорили про "виїзд 500 тисяч хлопців" з України за пів року: що відповіли у ДПСУ
- Інформація про виїзд 500 тисяч хлопців з України за останні пів року не відповідає дійсності, заявив речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі 24 Каналу.
- Державна прикордонна служба веде загальну статистику перетину кордону без поділу на вік та стать, і ці дані значно нижчі, ніж заявлені 500 тисяч.
У мережі активно ширилася інформація, що нібито 500 тисяч хлопців, віком 18 – 22 роки, виїхало з України за останні пів року. Водночас ці дані не відповідають дійсності, а самі значення – набагато нижчі.
Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
Звідки з'явилася інформація про "виїзд 500 тисяч хлопців" за кордон?
Дані про те, що з України за останні пів року буцімто виїхало 500 тисяч хлопців віком 18 – 22 роки, навів в етері "Новини.LIVE" народний депутат від "Слуги народу" Сергій Нагорняк. Він заявив, що масштаби трудової та вимушеної міграції зараз є критичними для країни.
Нагорняк казав, що українців у Варшаві настільки багато, що столиця Польщі майже не відрізняється від Києва, "крім наявності світла і тепла". За словами нардепа, від таксистів до працівників готелів і ресторанів – всюди працюють українці.
Сергій Нагорняк підкреслював, що головне питання зараз – чи повернуться ці люди додому, адже Україні гостро потрібні фахівці та робочі руки для відновлення та розвитку.
Що відповіли у ДПСУ стосовно цієї інформації?
Речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі 24 Каналу зазначив, що дані щодо 500 тисяч хлопців, які виїхали за кордон за останні пів року, не відповідають дійсності та є необ'єктивними. Полковник наголосив, що Держприкордонслужба не давала таких даних і не робила подібних оцінок.
Державна прикордонна служба України веде лише загальну статистику по перетину кордону без поділу на вік та стать. Однак дані ЗМІ, які часто звертаються до контрольних служб суміжних з Україною держав, показують, що кількість перетину кордону на в’їзд до тих країн чоловіками-українцями у віці 18 – 22 є значно меншою,
– зауважив Демченко.
Він також наголосив, що ця категорія громадян активно перетинає кордон і на в’їзд в Україну, їдучи з суміжних країн з Україною.
"Тому говорити що 500 тисяч виїхало і не повернулося – неправильно", – резюмував речник ДПСУ.
Що відомо про дозвіл хлопцям 18 – 22 років виїжджати за кордон?
Кабінет Міністрів України 27 серпня опублікував постанову, якою дозволив українським хлопцям від 18 до 22 років включно виїжджати за кордон. Зміни набули чинності 28 серпня.
Для виїзду за кордон чоловікам відповідної категорії потрібно мати дійсний закордонний паспорт. Також під рукою має бути військово-обліковий документ, який потрібно показати прикордонникам на їхню вимогу.
Загалом норма поширюється на всіх громадян чоловічої статі від 18 до 22 років включно. Оновлені правила не поширюються на посадових осіб, зокрема членів Кабінету Міністрів та керівників центральних органів виконавчої влади.