У мережі говорили про "виїзд 500 тисяч хлопців" з України за пів року: що відповіли у ДПСУ

У мережі активно ширилася інформація, що нібито 500 тисяч хлопців, віком 18 – 22 роки, виїхало з України за останні пів року. Водночас ці дані не відповідають дійсності, а самі значення – набагато нижчі.

Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Звідки з'явилася інформація про "виїзд 500 тисяч хлопців" за кордон?

Дані про те, що з України за останні пів року буцімто виїхало 500 тисяч хлопців віком 18 – 22 роки, навів в етері "Новини.LIVE" народний депутат від "Слуги народу" Сергій Нагорняк. Він заявив, що масштаби трудової та вимушеної міграції зараз є критичними для країни.

Нагорняк казав, що українців у Варшаві настільки багато, що столиця Польщі майже не відрізняється від Києва, "крім наявності світла і тепла". За словами нардепа, від таксистів до працівників готелів і ресторанів – всюди працюють українці.

Сергій Нагорняк підкреслював, що головне питання зараз – чи повернуться ці люди додому, адже Україні гостро потрібні фахівці та робочі руки для відновлення та розвитку.

Що відповіли у ДПСУ стосовно цієї інформації?

Речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі 24 Каналу зазначив, що дані щодо 500 тисяч хлопців, які виїхали за кордон за останні пів року, не відповідають дійсності та є необ'єктивними. Полковник наголосив, що Держприкордонслужба не давала таких даних і не робила подібних оцінок.

Державна прикордонна служба України веде лише загальну статистику по перетину кордону без поділу на вік та стать. Однак дані ЗМІ, які часто звертаються до контрольних служб суміжних з Україною держав, показують, що кількість перетину кордону на в’їзд до тих країн чоловіками-українцями у віці 18 – 22 є значно меншою,

– зауважив Демченко.

Він також наголосив, що ця категорія громадян активно перетинає кордон і на в’їзд в Україну, їдучи з суміжних країн з Україною.

"Тому говорити що 500 тисяч виїхало і не повернулося – неправильно", – резюмував речник ДПСУ.

