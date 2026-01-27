В сети говорили о "выезде 500 тысяч парней" из Украины за полгода: что ответили в ГПСУ

В сети активно распространялась информация, что якобы 500 тысяч парней, в возрасте 18 – 22 года, выехало из Украины за последние полгода. В то же время эти данные не соответствуют действительности, а сами значения – намного ниже.

Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Каналу сказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

К теме Ряд категорий женщин не могут выезжать за границу: актуальный список на 2026 год

Откуда появилась информация о "выезде 500 тысяч парней" за границу?

Данные о том, что из Украины за последние полгода якобы выехало 500 тысяч парней в возрасте 18 – 22 года, привел в эфире "Новости.LIVE" народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк. Он заявил, что масштабы трудовой и вынужденной миграции сейчас являются критическими для страны.

Нагорняк говорил, что украинцев в Варшаве настолько много, что столица Польши почти не отличается от Киева, "кроме наличия света и тепла". По словам нардепа, от таксистов до работников гостиниц и ресторанов – везде работают украинцы.

Сергей Нагорняк подчеркивал, что главный вопрос сейчас – вернутся ли эти люди домой, ведь Украине остро нужны специалисты и рабочие руки для восстановления и развития.

Что ответили в ГПСУ относительно этой информации?

Представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии 24 Канала отметил, что данные по 500 тысяч парней, которые выехали за границу за последние полгода, не соответствуют действительности и являются необъективными. Полковник отметил, что Госпогранслужба не давала таких данных и не делала подобных оценок.

Государственная пограничная служба Украины ведет только общую статистику по пересечению границы без разделения на возраст и пол. Однако данные СМИ, которые часто обращаются в контрольные службы сопредельных с Украиной государств, показывают, что количество пересечения границы на въезд в те страны мужчинами-украинцами в возрасте 18 – 22 значительно меньше,

– отметил Демченко.

Он также отметил, что эта категория граждан активно пересекает границу и на въезд в Украину, уезжая из сопредельных стран с Украиной.

"Поэтому говорить что 500 тысяч выехало и не вернулось – неправильно", – резюмировал спикер ГПСУ.

Что известно о разрешении парней 18 – 22 лет выезжать за границу?