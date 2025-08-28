Зміни щодо виїзду чоловіків 18 – 22 років за кордон вже набули чинності. Однак наразі ажіотажу з цього приводу не спостерігається.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрія Демченка під час брифінгу в Києві.

Чи є ажіотаж на виїзд за кордон громадян 18 – 22 років?

Демченко повідомив, що на більшості пунктів пропуску не спостерігається ажіотажу після старту виїзду чоловіків віком 18 – 22 років.

Величезних черг у категорії чоловіків від 18 до 23 років на кордоні точно немає,

– зазначив він.

Демченко нагадав, що урядові зміни щодо перетину державного кордону цією категорією громадян набули чинності сьогодні, 28 серпня.

"Вже орієнтовно з 6 години ранку прикордонники розпочали пропуск тієї категорії громадян, якої це стосується, а саме чоловіків віком від 18 до 22 років включно", – повідомив Демченко.

Водночас він зазначив, що ці правила не поширюються на чоловіків цієї вікової групи, які обіймають державні посади. Для них можливість виїзду, як і раніше, передбачена лише у службових відрядженнях.

Які фейки про "масову втечу молоді з України" поширює Росія?

В Центрі протидії дезінформації зазначають, що російський вкид про "масову втечу молоді з України" не відповідає дійсності.

Суттєвого збільшення кількості подорожуючих не зафіксовано. Черги на пунктах пропуску виникають переважно через літній сезон та вихідні дні, коли традиційно зростає їхня кількість,

– наголошують у ЦПД.

Фейк, який поширюють росіяни / Фото ЦПД

Там додали, що російські ресурси намагаються маніпулювати цією темою та залишають в соцмережах емоційні коментарі, аби створити враження "масового виїзду молоді за кордон".

Водночас в ДПСУ підкреслили, що у будні дні державний кордон в обох напрямках перетинає у середньому 125 – 135 тисяч осіб на добу. Однак вже у вихідні цей потік сягає 150 тисяч людей на добу.

