Ізраїль втягнули у криваву війну: хто може воювати на боці ХАМАС

В Ізраїлі заявили про завершення підготовки до наземної операції у Секторі Гази. Імовірно, організація ХАМАС навмисно спровокувала Ізраїль зайти у сектор, аби країна потрапила у пастку.

Про це 24 Каналу розповів дипломат, експерт-міжнародник Руслан Осипенко. Він також припустив, які країни та організації втягнуть у війну проти Ізраїля.

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Кривава війна

Осипенко вважає, що захоплення Сектору Гази не означатиме перемогу Ізраїлю. Адже ХАМАС – це ідеологія, якій загалом вороже існування Ізраїлю.

Я вважаю, що ХАМАС спровокував Ізраїль для того, щоб втягнути його у криваву війну, яка ідеологічно підготує покоління арабів до нескінченної війни з Ізраїлем,

– наголосив дипломат.

За його словами, бойовикам ХАМАС було важливим втягнути США у цю війну. Якщо розпочнеться наземна операція, то підключення інших груп на допомогу ХАМАС відбуватиметься за такими етапами:

Парамілітарне угруповування – Хезболла; Парамілітарне угруповування – Сирійські бойовики; Регулярні війська – Лівану, Сирії та Ірану.

Як зауважив Осипенко, згодом війна з регіональної переросте у глобальну. Позаяк якщо приєднається Іран, то й приєднаються Сполучені Штати Америки.

Байден попередив Іран та Росію

У вівторок, 10 жовтня, президент США Джо Байден зробив заяву, у якій рекомендує не втручатися третім особам у війну ХАМАС та Ізраїлю.

Осипенко про війну ХАМАС та Ізраїлю: дивитися відео

Заява Байдена однозначно говорить про те, що Сполучені Штати готові до дій. Вони перейдуть від слів до дій. Тому він у своєму виступі двічі сказав "не думайте цього робити". Тобто підключатися у війну, розширювати її й нападати на Ізраїль з різних боків,

– підкреслив Руслан Осипенко.

Експерт-міжнародник зазначив, насамперед звернення Байдена адресовано Ірану. А також Росії, яка спровокувала та підпалила "гніт" цієї війни на Близькому Сході.

Наземна операція Ізраїлю в Секторі Гази: коротко