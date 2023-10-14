Ізраїль втягнули у криваву війну: хто може воювати на боці ХАМАС
В Ізраїлі заявили про завершення підготовки до наземної операції у Секторі Гази. Імовірно, організація ХАМАС навмисно спровокувала Ізраїль зайти у сектор, аби країна потрапила у пастку.
Про це 24 Каналу розповів дипломат, експерт-міжнародник Руслан Осипенко. Він також припустив, які країни та організації втягнуть у війну проти Ізраїля.
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Кривава війна
Осипенко вважає, що захоплення Сектору Гази не означатиме перемогу Ізраїлю. Адже ХАМАС – це ідеологія, якій загалом вороже існування Ізраїлю.
Я вважаю, що ХАМАС спровокував Ізраїль для того, щоб втягнути його у криваву війну, яка ідеологічно підготує покоління арабів до нескінченної війни з Ізраїлем,
– наголосив дипломат.
За його словами, бойовикам ХАМАС було важливим втягнути США у цю війну. Якщо розпочнеться наземна операція, то підключення інших груп на допомогу ХАМАС відбуватиметься за такими етапами:
- Парамілітарне угруповування – Хезболла;
- Парамілітарне угруповування – Сирійські бойовики;
- Регулярні війська – Лівану, Сирії та Ірану.
Як зауважив Осипенко, згодом війна з регіональної переросте у глобальну. Позаяк якщо приєднається Іран, то й приєднаються Сполучені Штати Америки.
Байден попередив Іран та Росію
У вівторок, 10 жовтня, президент США Джо Байден зробив заяву, у якій рекомендує не втручатися третім особам у війну ХАМАС та Ізраїлю.
Осипенко про війну ХАМАС та Ізраїлю: дивитися відео
Заява Байдена однозначно говорить про те, що Сполучені Штати готові до дій. Вони перейдуть від слів до дій. Тому він у своєму виступі двічі сказав "не думайте цього робити". Тобто підключатися у війну, розширювати її й нападати на Ізраїль з різних боків,
– підкреслив Руслан Осипенко.
Експерт-міжнародник зазначив, насамперед звернення Байдена адресовано Ірану. А також Росії, яка спровокувала та підпалила "гніт" цієї війни на Близькому Сході.
Наземна операція Ізраїлю в Секторі Гази: коротко
- ЦАХАЛ заявляє, що завершує підготовку до "великої наземної операції" в Секторі Гази. Мовиться про готовність "розширити наступ" шляхом реалізації "широкого спектра наступальних оперативних планів".
- Військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман пояснив, що складність наземної операції полягає не в чисельності бойовиків Сектору Гази, а в оборонній системі. Мовиться про підземне місто зі штабами, мінними пастками та складами зі зброєю.
- Зокрема, 13 жовтня напередодні наземної операції до Ізраїлю прибув глава Пентагону Ллойд Остін. Він хотів побачити американську зброю та допомогу, яку США оперативно надали Ізраїлю у перший тиждень війни з ХАМАС.