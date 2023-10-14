Військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман пояснив 24 Каналу, в чому полягає складність наземної операції та скільки бойовиків налічується у Секторі Гази.

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Як розповів Гендельман, протягом довгих років Ізраїль не розумів, що робити із територією Сектору Гази, коли ЦАХАЛ її захопить. Тому після 2005 року, коли Ізраїль покинув Газу, не відбулося повторної операції із захоплення.

Крім того, чимала кількість жертв змушує Ізраїль діяти тут і зараз, зокрема завдавати ударів по військових цілях бойовиків ХАМАС. І лише згодом провести наземну операцію.

Наскільки складно провести наземну операцію в Газі

Гендельман зауважив, остаточне рішення про захід ізраїльської армії у сектор повинно ухвалити політичне керівництво. Однак захопити та зачистити Сектор Гази у військовому плані можна. Проте операція призведе до відповідних втрат особового складу – це також одна причина, чому раніше цього не робили.

Тобто зрозуміло, що це буде складно у військовому плані. Позаяк ХАМАС досить довго готував оборонну систему, зокрема підземне місто, тунелі, комунікації, склади зброї, штаби та іншу інфраструктуру: фугаси, мінні пастки, інженерні загородження,

– сказав військовий експерт з Ізраїлю.

За його словами, підземний світ, який створили в Секторі Гази, стане додатковим навантаженням для ізраїльської армії. Позаяк воювати також потрібно на поверхні, де щільна забудова.

Гендельман про складність наземної операції в Секторі Гази: дивитися відео

Яка кількість військових у Газі

Гендельман наголосив, що у ХАМАС понад 40 тисяч бойовиків, у "Ісламського джихаду" – близько 15 тисяч, в інших військових організаціях Сектору Гази – ще кілька тисяч. Усі військові розподілені на батальйони та бригади.

Основна проблема в захопленні та зачистці Сектору Гази не в кількості бойовиків, а в побудованій системі оборони. Зокрема, підземне місто з приміщеннями, де бойовики автономно можуть перебувати дуже довгий період часу, й виходити на поверхню для проведення тих чи інших бойових дій,

– підкреслив Давид Гендельман.

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