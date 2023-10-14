Ізраїльський журналіст Цві Зільбер сказав 24 Каналу, що йдеться про 2–4 тижні. Але в разі участі інших сторін, війна може розтягнутись на місяці.

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"Якщо до цієї війни долучиться хтось іще, то все може бути непередбачуваним. Але Ізраїль не вміє "воювати в довгу". Я думаю, що йдеться про 2 – 3 місяці", – зазначив Зільбер.

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Так, конфлікт може затягнутись, якщо долучиться Хезболла. Найгірший сценарій – це участь Ірану та Сирії.

Що буде із Сектором Гази

Ізраїль має сили та можливості для наземної операції в Секторі Гази, щоб ліквідувати ХАМАС. Зокрема, вже мобілізували понад 300 тисяч резервістів. Але коли вона стартує, вирішуватимуть військові.

Надзвичайний уряд Ізраїлю говорить про знищення ХАМАС, але це тлумачать по-різному.

Взяти Газу під повний контроль, демонтувати всю інфраструктуру ХАМАС і далі шукати якесь міжнародне рішення.

Не окупувати Газу, а просто демонтувати всю інфраструктуру ХАМАС – не лише військову, а й цивільну. Після цього відійти, але мати змогу зайти в будь-який момент.

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