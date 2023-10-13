Раніше повідомлялося про проникнення бойовиків ХАМАС з боку Лівану. Тоді Хезболла заперечила свою участь в операції.
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Напруга на Близькому Сході зростає
Заступник керівника ліванського угрупування Хезболли Наїм Кассем заявив про готовність приєднатися до бойових дій проти Ізраїлю. Він повідомив, що це станеться тоді, коли настане відповідний час.
Ми повністю готові, і коли прийде час для дій, ми це вживемо,
– заявили у Хезболлі.
Відповідну заяву Кассел зробив на мітингу у підтримку Палестини в південному передмісті столиці Лівану. Наразі офіційно Хезболла не виступала стороною конфлікту, однак як і ХАМАС вона має напружені стосунки з Ізраїлем.
Варто зазначити, що Ізраїль межує з Ліваном на півночі, а території навколо кордону контролює саме Хезболла. Це ісламістське угруповання має підтримку від Ірану.
ХАМАС і Хезболла: що відомо
- Вважається, що ХАМАС є лише маріонеткою Хезболли – удар палестинських бойовиків міг бути лише "промацуванням грунту". Ліванці перевіряють наскільки Ізраїль слабкий. Конфлікт може бути вигідний Ірану – він любить діяти через різноманітні угруповання, яким він тривалий час допомагає для досягнення своїх політичних інтересів у регіоні.
- Днями з Лівану випустили приблизно 15 ракет у напрямку Ізраїлю, що стало вже другою подібною атакою за останній час. У відповідь ЦАХАЛ атакував військові об'єкти Хезболли.
- Раніше влада Ізраїлю закликала евакуюватися жителів прикордонних з Ліваном територій – однак додаткових подробиць не повідомлялось. Ймовірно, причиною могла стати Хезболла.