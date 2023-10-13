Ранее сообщалось о проникновении боевиков ХАМАС со стороны Ливана. Тогда Хезболла опровергла свое участие в операции.
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Напряжение на Ближнем Востоке растет
Заместитель руководителя ливанской группировки Хезболла Наим Кассем заявил о готовности присоединиться к боевым действиям против Израиля. Он сообщил, что это произойдет тогда, когда придет соответствующее время.
Мы полностью готовы, и когда придет время для действий, мы это применим,
– заявили в Хезболле.
Соответствующее заявление Кассел сделал на митинге в поддержку Палестины в южном пригороде Ливанской столицы. Пока официально Хезболла не выступала стороной конфликта, однако, как и ХАМАС, она имеет напряженные отношения с Израилем.
Стоит отметить, что Израиль граничит с Ливаном на севере, а территории вокруг границы контролирует именно Хезболла. Эта исламистская группировка имеет поддержку от Ирана.
ХАМАС и Хезболла: что известно
- Считается, что ХАМАС является лишь марионеткой Хезболлы – удар палестинских боевиков мог быть только "прощупыванием почвы". Ливанцы проверяют, насколько Израиль слаб. Конфликт может быть выгоден Ирану – он любит действовать через различные группировки, которым он долгое время помогает для достижения своих политических интересов в регионе.
- На днях из Ливана выпустили примерно 15 ракет в направлении Израиля, что стало уже второй подобной атакой за последнее время. В ответ ЦАХАЛ атаковал военные объекты Хезболлы.
- Ранее власти Израиля призвала эвакуироваться жителей приграничных с Ливаном территорий – однако дополнительных подробностей не сообщалось. Вероятно, причиной могла стать Хезболла.