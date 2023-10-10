Об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Цви Зильбер, отметив, что с Ливаном часто случались парадоксальные ситуации.

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К примеру, во время Ливанской войны 2006 года тамошнее правительство, которое возглавлял мусульман-суннит, официально не воевало с Израилем. Но в боевых действиях участвовала ливанская Хезболла, представители которой являются шиитами

Пока в правительстве рассказывали одно, Хезболла воевала. Почти как независимое государство. Вообще шиитов в Ливане большинство. Там странная система, которую трудно назвать демократией. Есть три больших сообщества. По закону президентом должен быть христианин, премьер-министром – сунит, а главой парламента – шиит. Шииты уже давно купили президента. Хезболла не дает возможности сформировать правительство и выйти из кризиса.

– заметил Зильбер.

Хезболла – основная политическая партия Ливана. У них есть собственные правоохранители и вооруженные силы. Понятно, что сама ливанская армия значительно слабее группировки Хезболлы.

Ишла сюрреалистическая игра. Когда Израиль воевал с Ливаном, а Ливан – нет. Хезболла воюет подло. Если сильный враг – то растворяется. И боевики "превращаются" в мирное население. Итоги войны 2006 года не понравились Израилю. Там восприняли их как поражение, а Хезболла – как победу,

– объяснил Зильбер.

Обратите внимание! Северные регионы Израиля граничат с Ливаном. Но территорию вокруг израильской границы контролирует именно Хезболла. Эта исламистская группировка имеет поддержку от Ирана.

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Как подчеркнул Зильбер, это еще одна уловка Хезболлы. В Ливане проживают сотни "палестинских беженцев". Эти люди всю жизнь прожили в этой стране, но их предки были беженцами из Палестины. Ливан не желает предоставлять им гражданство.

Поэтому Хезболла создала из этих людей крыло ливанского ХАМАСа, который якобы считается филиалом аналогичной группировки в Секторе Газа. Но, по словам Зильбера, это просто "марионетка Хезболлы".

Хезболла не дает им серьезные ракеты, а просто пока нащупывает почву. Проверяет, насколько Израиль слаб. Пока Израилю это удобно. Начинать одновременно войну и с ХАМАС, и с Хезболлой – тяжелый сценарий. Хезболла более 10 лет воюет в Сирии. Там элитные подразделения. По сравнению с ними ХАМАС из Сектора Газы – просто "садик",

– объяснил журналист.

Война в Израиле: коротко