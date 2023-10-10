Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер, зауваживши, що з Ліваном часто траплялися парадоксальні ситуації.

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До прикладу, під час Ліванської війни 2006 року тамтешній уряд, який очолював мусульман-суніт, офіційно не воював з Ізраїлем. Але в бойових діях брала участь ліванська Хезболла, представники якої є шиїтами.

Поки в уряді розповідали одне, Хезболла воювала. Майже як незалежна держава. Взагалі шиїтів в Лівані більшість. Там дивна система, яку важко назвати демократією. Є три великі спільноти. За законом президентом має бути християнин, прем'єр-міністром – суніт, а головою парламенту – шиїт. Шиїти вже давно купили президента. Хезболла не дає можливості сформувати уряд та вийти Лівану з кризи,

– зауважив Зільбер.

Хезболла – основна політична партія Лівану. У них є власні правоохоронці та збройні сили. Зрозуміло, що сама ліванська армія є значно слабшою за угруповання Хезболли.

Йшла сюрреалістична гра. Коли Ізраїль воював з Ліваном, а Ліван – ні. Хезболла воює підло. Якщо сильний ворог – то розчиняється. І бойовики "перетворюються" в мирне населення. Результати війни 2006 року не сподобалися Ізраїлю. Там сприйняли їх як поразку, а Хезболла – як перемогу,

– пояснив Зільбер.

Зверніть увагу! Північні регіони Ізраїлю межують з Ліваном. Але території навколо ізраїльського кордону контролює саме Хезболла. Це ісламістське угруповання має підтримку від Ірану.

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Як наголосив Зільбер, це ще одна хитрість Хезболли. В Лівані проживають сотні "палестинських біженців". Ці люди все життя прожили в цій країні, але предки їхні були біженцями із Палестини. Ліван не хоче надавати їм громадянство.

Тому Хезболла створила з цих людей крило ліванського ХАМАС, який нібито вважається філіалом аналогічного угруповання в Секторі Гази. Але, за словами Зільбера, це просто "маріонетки Хезболли".

Хезболла не дає їм серйозні ракети, а просто поки намацує ґрунт. Перевіряє, наскільки Ізраїль слабкий. Поки Ізраїлю це зручно. Починати одночасно війну і з ХАМАС, і з Хезболою – важкий сценарій. Хезболла більш ніж 10 років воює в Сирії. Там елітні підрозділи. У порівнянні з ними ХАМАС з Сектора Гази – просто "садочок",

– пояснив журналіст.

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