Израильский журналист Цви Зильбер сказал 24 Каналу, что речь о 2–4 неделях. Но в случае участия других сторон, война может растянуться на месяцы.
Вашему вниманию Возможности есть уже сейчас: при каких условиях Израиль начнет наземную операцию против ХАМАС
"Если к этой войне присоединится кто-то еще, то все может быть непредсказуемым. Но Израиль не умеет "воевать в долгую". Я думаю, что речь идет о 2–3 месяцах", – отметил Зильбер.
Какая ситуация на Ближнем Востоке: смотрите видео 24 Канала
Так, конфликт может затянуться, если присоединится Хезболла. Худший сценарий – это участие Ирана и Сирии.
Что будет с Сектором Газа
У Израиля есть силы и возможности для наземной операции в Секторе Газа, чтобы ликвидировать ХАМАС. В частности, уже мобилизовали более 300 тысяч резервистов. Но когда она стартует, будут решать военные.
Чрезвычайное правительство Израиля говорит об уничтожении ХАМАС, но это толкуют по-разному.
- Взять Газу под полный контроль, демонтировать всю инфраструктуру ХАМАС и дальше искать международное решение.
- Не оккупировать Газу, а просто демонтировать всю инфраструктуру ХАМАС – не только военную, но и гражданскую. После этого уйти, но иметь возможность зайти в любой момент.
Что происходит в Израиле: основное
- Как известно, новый конфликт на Ближнем Востоке разразился 7 октября. Исламская группировка ХАМАС нанесла массированный ракетный удар по Израилю, проникла на территорию страны и захватила заложников. По состоянию на 12:12 14 октября количество погибших евреев составляет 1300 человек.
- Вооруженные силы Израиля приступили к контртеррористической операции в Секторе Газы. Министр обороны Йоав Галант заявил, что Израиль начинает полноценное наступление.
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что в действиях боевиков ХАМАС четко виден российский след. В частности, применение FPV-дронов против бронетехники.