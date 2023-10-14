За офіційними даними, йдеться про Мерада Абу Мерада. Про це повідомили вранці 14 жовтня.

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У ХАМАС мінус ще один ватажок

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що минулої ночі винищувачі завдали широкомасштабних ударів по всьому Сектору Гази. Зокрема, атакували десятки об'єктів терористичного руху ХАМАС.

Під ударом також опинилися бойовики "Нухба", що перебували на плацдармі в Секторі Гази. Ці терористи були однією з провідних сил, які очолили проникнення в Ізраїль 7 жовтня, зауважили в ЦАХАЛ.

Окрім того, упродовж останнього дня винищувачі ЦАХАЛ завдали ударів по оперативному штабу ХАМАС, з якого здійснювалося управління повітряною діяльністю терористичної організації.

Під час удару винищувачі ЦАХАЛ вбили Мерада Абу Мерада, який очолював повітряну систему ХАМАС у місті Газа і був відповідальний за керівництво терористами під час різанини в суботу,

– заявили в Армії оборони Ізраїлю.

Також наголосили, що продовжать діяти відповідно до вимог для захисту Ізраїлю від терористичної організації ХАМАС.

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