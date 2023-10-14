По официальным данным, речь идет о Мерада Абу Мерада. Об этом сообщили утром 14 октября.

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У ХАМАС минус еще один главарь

В Армии обороны Израиля заявили, что минувшей ночью истребители нанесли широкомасштабные удары по всему Сектору Газа. В частности, атаковали десятки объектов террористического движения ХАМАС.

Под ударом также оказались находившиеся на плацдарме в Секторе Газа боевики "Нухба". Эти террористы были одной из ведущих сил, возглавивших проникновение в Израиль 7 октября, отметили в ЦАХАЛ.

Кроме того, за последний день истребители ЦАХАЛ нанесли удары по оперативному штабу ХАМАС, из которого осуществлялось управление воздушной деятельностью террористической организации.

Во время удара истребители ЦАХАЛ убили Мерада Абу Мерада, возглавлявшего воздушную систему ХАМАС в городе Газа и ответственного за руководство террористами во время резни в субботу,

– заявили в Армии обороны Израиля.

Также подчеркнули, что продолжат действовать в соответствии с требованиями по защите Израиля от террористической организации ХАМАС.

Кого из предводителей ХАМАС ликвидировали раньше