Израиль втянули в кровавую войну: кто может воевать на стороне ХАМАС
В Израиле заявили о завершении подготовки к наземной операции в Секторе Газа. Вероятно, организация ХАМАС намеренно спровоцировала Израиль зайти в сектор, чтобы страна попала в ловушку.
Об этом 24 Каналу рассказал дипломат, эксперт-международник Руслан Осипенко. Он также предположил, какие страны и организации будут вовлечены в войну против Израиля.
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Кровавая война
Осипенко считает, что захват Сектора Газа не будет означать победу Израиля. Ведь ХАМАС – это идеология, которой, в общем, враждебно существование Израиля.
Я считаю, что ХАМАС спровоцировал Израиль для того, чтобы втянуть его в кровавую войну, которая идеологически подготовит поколение арабов к бесконечной войне с Израилем.
– подчеркнул дипломат.
По его словам, боевикам ХАМАС было важно втянуть США в эту войну. Если начнется наземная операция, то подключение других групп в помощь ХАМАС будет происходить по следующим этапам:
- Парамилитарная группировка – Хезболла;
- Парамилитарная группировка – Сирийские боевики;
- Регулярные войска – Ливана, Сирии и Ирана.
Как заметил Осипенко, впоследствии война с региональной перерастет в глобальную. Поскольку если присоединится Иран, то присоединятся Соединенные Штаты Америки.
Байден предупредил Иран и Россию
Во вторник, 10 октября, президент США Джо Байден сделал заявление, в котором рекомендует не вмешиваться третьим лицам в войну ХАМАС и Израиля.
Осипенко о войне ХАМАС и Израиля: смотреть видео
Заявление Байдена однозначно говорит о том, что Соединенные Штаты готовы к действиям. Они перейдут от слов к действиям. Поэтому он в своем выступлении дважды сказал "не думайте этого делать". То есть подключаться в войну, расширять ее и нападать на Израиль с разных сторон,
– подчеркнул Руслан Осипенко.
Эксперт-международник отметил, в первую очередь обращение Байдена адресовано Ирану. А также России, которая спровоцировала и подожгла "фитиль" этой войны на Ближнем Востоке.
Наземная операция Израиля в Секторе Газа: коротко
- ЦАХАЛ заявляет, что завершает подготовку к "большой наземной операции" в Секторе Газа. Речь идет о готовности "расширить наступление" путем реализации "широкого спектра наступательных оперативных планов".
- Военный эксперт с Израиля Давид Гендельман объяснил, что сложность наземной операции заключается не в численности боевиков Сектора Газа, а в оборонительной системе. Речь идет о подземном городе со штабами, минными ловушками и складами с оружием.
- В частности, 13 октября накануне наземной операции в Израиль прибыл глава Пентагона Ллойд Остин. Он хотел увидеть американское оружие и помощь, которую США оперативно предоставили Израилю в первую неделю войны с ХАМАС.