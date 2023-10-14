Израиль втянули в кровавую войну: кто может воевать на стороне ХАМАС

В Израиле заявили о завершении подготовки к наземной операции в Секторе Газа. Вероятно, организация ХАМАС намеренно спровоцировала Израиль зайти в сектор, чтобы страна попала в ловушку.

Об этом 24 Каналу рассказал дипломат, эксперт-международник Руслан Осипенко. Он также предположил, какие страны и организации будут вовлечены в войну против Израиля.

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Кровавая война

Осипенко считает, что захват Сектора Газа не будет означать победу Израиля. Ведь ХАМАС – это идеология, которой, в общем, враждебно существование Израиля.

Я считаю, что ХАМАС спровоцировал Израиль для того, чтобы втянуть его в кровавую войну, которая идеологически подготовит поколение арабов к бесконечной войне с Израилем.

– подчеркнул дипломат.

По его словам, боевикам ХАМАС было важно втянуть США в эту войну. Если начнется наземная операция, то подключение других групп в помощь ХАМАС будет происходить по следующим этапам:

Парамилитарная группировка – Хезболла; Парамилитарная группировка – Сирийские боевики; Регулярные войска – Ливана, Сирии и Ирана.

Как заметил Осипенко, впоследствии война с региональной перерастет в глобальную. Поскольку если присоединится Иран, то присоединятся Соединенные Штаты Америки.

Байден предупредил Иран и Россию

Во вторник, 10 октября, президент США Джо Байден сделал заявление, в котором рекомендует не вмешиваться третьим лицам в войну ХАМАС и Израиля.

Осипенко о войне ХАМАС и Израиля: смотреть видео

Заявление Байдена однозначно говорит о том, что Соединенные Штаты готовы к действиям. Они перейдут от слов к действиям. Поэтому он в своем выступлении дважды сказал "не думайте этого делать". То есть подключаться в войну, расширять ее и нападать на Израиль с разных сторон,

– подчеркнул Руслан Осипенко.

Эксперт-международник отметил, в первую очередь обращение Байдена адресовано Ирану. А также России, которая спровоцировала и подожгла "фитиль" этой войны на Ближнем Востоке.

Наземная операция Израиля в Секторе Газа: коротко